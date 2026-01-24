  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ১২:০৩ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেবেন ফরিদপুরের ১৮ হাজার ভোটার

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ফরিদপুর জেলায় ১৭ হাজার ৯৮৮ জন ভোটার পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের অনুমতি পেয়েছেন।

শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে জেলার ৪টি সংসদীয় আসনের পোস্টাল ব্যালট বাক্সগুলো তালাবদ্ধ করা হয়।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, জেলার চারটি আসন থেকে ১৮ হাজার ১০৮ জন রেজিস্ট্রেশন করেন, যার মধ্যে ১০৮টি রেজিস্ট্রেশন বাতিল বলে গণ্য হয় এবং ১৭ হাজার ৯৮৮ জন পোস্টাল ভোটারদের অনুমোদন দেওয়া হয়। এর মধ্যে অনুমোদিত পুরুষ ভোটার রয়েছেন ১৬ হাজার ১১৯ ও নারী ভোটার রয়েছেন এক হাজার ৯৭৭টি। এসব ভোটারদের মধ্যে ফরিদপুর-১ আসনে ৪ হাজার ৮৬১, ফরিদপুর-২ আসনে ৩ হাজার ৫৫১, ফরিদপুর-৩ আসনে ৩ হাজার ৮৪৫ ও ফরিদপুর-৪ আসনে ৫ হাজার ৭৩১ জন ভোটার রয়েছেন।

এ বিষয়ে ফরিদপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিন্টু বিশ্বাস জানান, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে ৪টায় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষে প্রার্থীদের এজেন্টদের সামনে ব্যালট বাক্সগুলো খোলা হবে। তালবদ্ধ করার সময়ে প্রার্থীদের প্রতিনিধিরা ওয়ানটাইম লক ও বক্সগুলোর নম্বর তুলে নিয়েছেন। বক্সগুলো খোলার সময় প্রতিনিধিদের সামনেই এই নম্বর গুলো মিলিয়ে নেওয়া হবে।

এসময় জেলা সিনিয়র নির্বাচন কর্মকর্তা তারেক আহমেদ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও নির্বাচন অফিসের কর্মকর্তা, ফরিদপুর ৪টি আসনের প্রার্থীদের প্রতিনিধি ও গণমাধ্যম কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।


