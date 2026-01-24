  2. দেশজুড়ে

বিএনপি-ছাত্রদল থেকে আসা ৩৬ জনকে সংবর্ধনা দিলো জামায়াত

প্রকাশিত: ১১:১৭ এএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
নোয়াখালী সদরে বিএনপি, ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দল থেকে আসা ৩৬ জন নেতাকর্মীকে সংবর্ধনা দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী।

শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বিকেলে আন্ডারচর ইউনিয়নে এই সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। এসময় সবাইকে ফুল দিয়ে বরণ করা হয়।

সংবর্ধনার আয়োজকদের দাবি, যোগদানকারীরা স্থানীয় পর্যায়ের ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ বিএনপি নেতাকর্মী। এর মধ্যে, আন্ডারচর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য আরিফ খান ছোটন, ১ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদলের সভাপতি মো. রাসেল, ছাত্রদল কর্মী রেজাউন, বাবুল, সোহেল অন্যতম।

​অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, জামায়াতে ইসলামীর নোয়াখালী জেলা আমির ও নোয়াখালী-৪ আসনে দলের সংসদ সদস্য প্রার্থী ইসহাক খন্দকার। তিনি নবাগতদের গলায় মালা পরিয়ে বুকে জড়িয়ে নেন।

ইসহাক খন্দকার বলেন, দেশের ক্রান্তিলগ্নে দেশপ্রেমিক জনতা ইনসাফ কায়েমের লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামীর দিকে ধাবিত হচ্ছে। আন্ডারচর ইউনিয়নের আজকের এ গণ-যোগদান প্রমাণ করে সাধারণ মানুষ ও বিভিন্ন দলের কর্মীরা জামায়াতের আদর্শ ও শৃঙ্খলার প্রতি আস্থা রাখছেন।

​তিনি আরও বলেন, আমরা সবাইকে নিয়ে ইনসাফভিত্তিক সমাজ গড়তে চাই। যেখানে সব মানুষের অধিকার নিশ্চিত হবে। নতুন যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হলেন, তাদের নিয়ে আমরা আন্ডারচর তথা নোয়াখালী-৪ আসনের মানুষের সেবায় কাজ করে যাবো।

সভায় ​আন্ডারচর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির ডা. মো. হানিফের সভাপতিত্বে স্থানীয় জামায়াত-শিবিরসহ ১০ দলীয় জোটের নেতারা বক্তব্য রাখেন।

তবে এ বিষয়ে নোয়াখালী জেলা বিএনপির দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য অ্যাডভোকেট রবিউল হাসান পলাশ জাগো নিউজকে বলেন, যোগদানকারীরা বিএনপি বা আমাদের দলের কোনো পর্যায়ের নেতাকর্মী নয়। বিএনপির নাম বিক্রি করে কোথায় কে যোগ দিলো তা আমাদের জানা নাই।


