তারেক রহমানের হাতে এখনো অনেক চমক আছে: আলতাফ হোসেন চৌধুরী
সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পটুয়াখালী–১ আসনের বিএনপির প্রার্থী আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেছেন, দলের প্রধান তারেক রহমানের হাতে এখনো অনেক চমক আছে। একটা দেশ যতই ছোট হোক, একটা সরকার যতই দুর্বল হোক, তারপরও তারা হাজার হাজার লোককে প্রোভাইড করতে পারে—সেই ফেসিলিটি দেশের হাতে থাকে। এগুলো যদি তিনি লোকজনের সঙ্গে কথা বলে, তাহলে ম্যানেজ করতে পারবে।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) পটুয়াখালী শহরের নিজ বাসভবন সুরিয়া ভবনে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির দায়িত্বে থাকা নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেন, দলের প্রধান তারেক রহমানের হাতে এখনো অনেক চমক আছে। এবারও অনেক বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী রয়েছে। আমি সেই বিষয়ে বলব, যে সব আসনে বিএনপি মনোনয়ন দিয়েছে, সে পাওয়ারফুল ম্যান নাই হতে পারে, কিন্তু সে দলের নমিনেশন পেয়েছে। বিএনপির ভোটাররা তাকে সাপোর্ট করবে। তার নিজস্ব যে ভোটব্যাংক, সেটা তাকে সাপোর্ট করবে না—যেহেতু সে নমিনেশন পেয়েছে। ফ্লোটিং ভোটাররাও তাকে সাপোর্ট করবে। কাজেই এটা একটা প্ল্যান।
আলতাফ হোসেন চৌধুরী আরও বলেন, ভোটের মাঠে কী হবে না হবে—আগের দিনে নমিনেশন পেতাম, নমিনেশন ডিক্লেয়ার হতো, স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলতাম, আপনাদের সঙ্গে কথা বলতাম এবং ইলেকশন হয়ে যেত। আর এখন অনেক টেকনিক্যাল হয়ে গেছে। অনেক কৌশল আমাদের অবলম্বন করতে হবে।
তিনি বলেন, আপনারা দেখেছেন, নির্বাচনের জন্য ছোট ছোট টিম করেছি। এই টিম বারবার ঢাকা যাচ্ছে, ট্রেনিং করছে। আবার ঢাকার কেন্দ্র থেকে নেতারা আসছে এখানে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য। জাতীয় ইলেকশনে যারা ভোট দেয় তারাও জানে এবং যারা ম্যানেজ করছে তারাও জানে তাদের কর্মকাণ্ড কী।
উল্লেখ্য, পটুয়াখালী–১ আসনের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আলতাফ হোসেন চৌধুরীর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা হচ্ছে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন জোট মনোনীত এবি পার্টির মোহাম্মদ আব্দুল ওহাব মিনাকে। এছাড়া ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. ফিরোজ আলম, জাসদের গৌতম চন্দ্র শীল ও জাতীয় পার্টির আ. মন্নান হাওলাদারও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন।
মাহমুদ হাসান রায়হান/কেএইচকে