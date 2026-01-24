মালদ্বীপে বাংলাদেশ হাইকমিশনে পোস্টাল ভোটদান পদ্ধতি নিয়ে মতবিনিময়

মালদ্বীপে বাংলাদেশ হাইকমিশনে পোস্টাল ভোটদান পদ্ধতি নিয়ে মতবিনিময়
মালদ্বীপে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনে বার্ষিক গণশুনানি এবং পোস্টাল ভোটদান পদ্ধতিবিষয়ক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার (২০ জানুয়ারি) হাইকমিশনের হলরুমে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মালদ্বীপে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার ড. মো. নাজমুল ইসলাম।
সভার শুরুতে হাইকমিশনের কনস্যুলার সহকারী এবাদ উল্লাহ কনস্যুলার উইং-এর ২০২৫ সালের সার্বিক কার্যক্রম তুলে ধরেন। এরপর আমন্ত্রিত প্রবাসী বাংলাদেশিরা কনস্যুলার সেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা, প্রশ্ন ও প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।
পরে হাইকমিশনের কল্যাণ সহকারী আল মামুন পাঠান ২০২৫ সালের শ্রম উইং-এর কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন। এ সময় প্রবাসীরা শ্রমসংক্রান্ত বিভিন্ন জটিলতা, অভিজ্ঞতা ও মতামত তুলে ধরেন।
সভায় উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দেন হাইকমিশনের কাউন্সেলর মো. সোহেল পারভেজ। তিনি পোস্টাল ভোটদান পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং প্রবাসীদের সঠিক প্রক্রিয়ায় ভোটদানের বিষয়ে সচেতন করেন।
সবশেষে প্রধান অতিথির বক্তব্যে হাইকমিশনার ড. মো. নাজমুল ইসলাম প্রবাসী বাংলাদেশিদের সব ধরনের সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি জানান, বর্তমানে মালদ্বীপে প্রবাসীদের বৈধকরণ প্রক্রিয়া চলমান থাকায় সবাইকে এই সুযোগ যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে।
এছাড়া তিনি মালদ্বীপের স্থানীয় আইন-কানুন মেনে চলা, ফ্রি ভিসায় মালদ্বীপে না আসা, মিলেমিশে বসবাস এবং পোস্টাল ভোট সঠিকভাবে দেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মালদ্বীপে আগমনের আগে যথাযথ তথ্য যাচাইয়ের প্রতিও তিনি প্রবাসীদের আহ্বান জানান।
সভায় প্রবাসীদের পক্ষ থেকে মালদ্বীপে বাংলাদেশের একটি ব্যাংকের শাখা খোলার দাবি জানানো হয়, যেন স্থানীয় মুদ্রায় বৈধভাবে অর্থ পাঠানো সম্ভব হয়। এ বিষয়ে হাইকমিশনার জানান, বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলের সঙ্গে কাজ অব্যাহত।
এমআরএম