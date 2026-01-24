একটি দল ৪৫ জন চোরকে সংসদে ঢুকাচ্ছে: হাসনাত আব্দুল্লাহ
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেছেন, অতীতে সংসদে গিয়ে মানুষ চুরি করতো, সংসদ সদস্য সংসদে যাওয়ার পর চোর হতো, টেন্ডারবাজ হতো, লাইসেন্স নিজের নামে নিয়ে চুরি করতো। আর এবার দেখলাম একটা দল ৪৫ জন চোরকে আবার সংসদে ঢুকাচ্ছে।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) দুপুর ২টায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পটুয়াখালী-২ (বাউফল) আসনে ১০ দলীয় ঐক্য জোটের মনোনীত প্রার্থী শফিকুল ইসলাম মাসুদের নির্বাচনি সমাবেশে এসব কথা বলেন তিনি।
হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, নির্বাচন গেলে নাকি আমাদের অবস্থা দেখে নেবে। অনেকেই বলছে, বাড়ি থেকে নাকি ব্যালট ছাপিয়ে নিয়ে আসবে। এই তরুণ প্রজন্ম কি বসে থাকবে? এই তরুণ প্রজন্ম হাসিনাকে ডরায় নাই, এই তরুণ প্রজন্ম হাসিনার কামান-পেট্রোলকে দুই টাকার দাম দেয় নাই।
তিনি আরও বলেন, এখন যদি কেউ মনে করে অপার সম্ভাবনাময় এই তরুণ প্রজন্মকে আবার কামান দিয়ে, কিংবা পুলিশ দিয়ে, মিলিটারি দিয়ে, পেট্রোল দিয়ে দমন করা হবে, তাহলে তারা ইতিহাসের ভুল প্রান্তে অবস্থান করছে।
হাসনাত আব্দুল্লাহ আরও বলেন, আগামী ১২ জানুয়ারি আপনারা যারা আছেন প্রত্যেকে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ফজরের নামাজ পড়বেন। আপনারা সবাই ভোট দিতে যাবেন। ভোটের ফলাফল নিয়ে বাড়িতে আসবেন। কোনো চাঁদাবাজ, কোনো টেন্ডারবাজ নেতাদের হাতে ভোটকেন্দ্র দখল দিতে দেওয়া যাবে না।
তিনি আরও বলেন, আমার ভাইয়েরা, সকালবেলায় ভোটকেন্দ্রে চলে যাবেন। আপনাদের যারা ভয় দেখাতে আসে, তারা মূলত ভয় পেয়ে গেছে, এই কারণেই আপনাদের ভয় দেখাতে আসে।
ভোটের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা আমাদের মায়েদের নিয়ে ভোটকেন্দ্রগুলোতে পাহারা দেব। আমাদের ভোট এবার অবশ্যই আমরা দেব। কেউ যদি আমাদের বিরুদ্ধেও ভোট দিতে চায়, সে যেন নিরাপদে ভোট দিতে পারে সেইটার ব্যবস্থা আমরা করবো।
তিনি বলেন, প্রিয় বাউফলবাসী, এই তরুণ প্রজন্মকে ব্যবহার করে শাসকগোষ্ঠী বারবার ক্ষমতায় গিয়েছে। এই তরুণ প্রজন্মের রক্ত, এই রক্তমাখা ক্ষমতা, রক্তমাখা গদি এই শাসকগোষ্ঠীর অনেক পছন্দ। আমরা এখন থেকে পলিসি নির্ধারণে অংশগ্রহণ করবো।
বাউফল পাবলিক মাঠে আয়োজিত এ সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন খেলাফত মজলিসের আমির মামুনুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ছেলে শামিম সাঈদী।
