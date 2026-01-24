মেয়র শাহাদাত
তারেক রহমানের মহাসমাবেশের জন্য প্রস্তুত পলোগ্রাউন্ড মাঠ
চট্টগ্রামের পলোগ্রাউন্ড মাঠে আগামীকাল রোববার (২৫ জানুয়ারি) অনুষ্ঠেয় বিএনপির মহাসমাবেশকে সফল করতে সব কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।
মহাসমাবেশকে সফল করতে গৃহীত প্রস্তুতি কার্যক্রম তদারকির অংশ হিসেবে শনিবার (২৩ জানুয়ারি) দুপুরে ঐতিহাসিক পলোগ্রাউন্ড মাঠ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন মেয়র। এ সময় তিনি মাঠের সার্বিক অবস্থা, মঞ্চ স্থাপন, প্রবেশ ও বহির্গমন পথ, পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থা, নিরাপত্তা প্রস্তুতি এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত বিষয়সমূহ খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও আয়োজকদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন, যাতে মহাসমাবেশে আগত বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নির্বিঘ্ন, সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ হয়।
পরিদর্শনকালে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, জাতীয় নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করতে নানা ষড়যন্ত্র চললেও তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল জনগণের ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ রয়েছে। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম বরাবরের মতোই গণতন্ত্রের পক্ষে ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছে, রোববারের মহাসমাবেশ সেই ধারাবাহিকতারই অংশ। তিনি আরও বলেন, শান্তিপূর্ণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিবেশে মহাসমাবেশ আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।
গণতন্ত্রের পক্ষে জনগণের ঐক্যবদ্ধতা প্রমাণে সবাইকে সমাবেশে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে মেয়র বলেন, এই মহাসমাবেশ কেবল একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, এটি গণতন্ত্র, ভোটাধিকার ও জনগণের ন্যায্য অধিকার পুনরুদ্ধারের আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ রক্ষায় সব ভেদাভেদ ভুলে শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশে অংশ নিয়ে গণতন্ত্রের পক্ষে আমাদের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান প্রমাণ করতে হবে।
বিএনপির মহাসমাবেশকে সামনে রেখে চট্টগ্রামের পলোগ্রাউন্ড মাঠে নির্মিত মঞ্চ/ছবি: সংগৃহীত
চসিক মেয়র বলেন, দেশ আজ গভীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটে নিপতিত। ভোটাধিকার হরণ, গণতন্ত্র ধ্বংস এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে দলীয়করণের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ দেশকে এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই সংকট থেকে উত্তরণে তারেক রহমানের নেতৃত্বই আজ দেশের মানুষের একমাত্র ভরসা। তার রাষ্ট্র সংস্কারের দর্শন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ আবারও মাথা তুলে দাঁড়াবে।
ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক পলোগ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিতব্য এই মহাসমাবেশ শুধু একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, এটি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে জনগণের শক্তিশালী অভিপ্রায়ের বহিঃপ্রকাশ। এই সমাবেশের মাধ্যমে গণতন্ত্রের পক্ষে জনতার ঐক্য আরও সুদৃঢ় হবে।
মেয়র আরও বলেন, মহাসমাবেশকে ঘিরে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা বা জনদুর্ভোগ যেন সৃষ্টি না হয়, সে বিষয়ে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা ও নাগরিক ভোগান্তি এড়ানো আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন অর রশীদ, ব্যারিস্টার মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক আলহাজ এরশাদ উল্লাহ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম বক্কর, চট্টগ্রাম-৯ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আলহাজ্ আবু সুফিয়ান, দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আলহাজ ইদ্রিস মিয়া, মহানগর বিএনপির সদস্য সচিব নাজিমুর রহমান প্রমুখ।
