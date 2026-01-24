  2. দেশজুড়ে

আমরা ঐক্যবদ্ধ জাতি গড়তে চাই : শফিকুর রহমান

প্রকাশিত: ০৬:০৮ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, আমরা একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গড়তে চাই। আমরা দেশকে আর বিভক্ত করতে চাই না। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৩ টার দিকে সিরাজগঞ্জ ইসলামিয়া সরকারি কলেজ মাঠে ১০-দলীয় ঐক্যের নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, যারা দেশকে বিভক্ত করে, তারা কখনও দেশের বন্ধু হতে পারে না। তারা অন্যদেরকে সুবিধা দিতে দেশবাসীর মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার জন্য জাতিকে বিভক্ত করে রাখতে চায়। এ সুযোগ বাংলাদেশের জনগণ আর দেবে না।

তিনি আরও বলেন, আমরা ১০টি দল নতুন বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে এই নির্বাচনে হাতে-হাত মিলিয়ে এক সঙ্গে নেমেছি। আমরা ন্যায় বিচার চাই, ন্যায় বিচার যেখানে কায়েম হবে জাতি সেখানে ভিভক্ত হবে না।

সিরাজগঞ্জবাসীকে উদ্দ্যেশ করে শফিকুর রহমান বলেন, এক সময় সিরাজগঞ্জ ছিল তাঁত শিল্পের কেন্দ্র বিন্দু। শুধু তাই নয়, গাভী লালন-পালন করা হতো। কিন্তু মাঝখানে দেখে গেছে তাঁত শিল্পও বসে গেছে। গাভী পালনও বন্ধ হয়ে গেছে। তাঁত শিল্পে সরকারের পক্ষ থেকে সঠিকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়নি। ফলে এই শিল্পটা আস্তে আস্তে মুখ থুবড়ে পড়েছে। এভাবে যদি শিল্প ও কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, যদি কুটির শিল্পগুলো বন্ধ হয়ে যায় তাহলে বেকারের মিছিল আরও দীর্ঘ হবে। আমরা ১০ দলের এই সমন্বিত প্রার্থীরা আগামীতে বিজয়ী হলে কথা দিচ্ছি এই তাঁত শিল্পকে জীবন্ত করে তোলা হবে।

সিরাজগঞ্জের গোখামারিদের প্রতি সরকার ও প্রশাসনের উপহাস তুলে ধরে শফিকুর রহমান বলেন, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশ দুধের চাহিদা পূরণ করার জন্য বিদেশ থেকে পাঁচ হাজার কোটি টাকার গুড়া দুধ কিনেছে। অথচ
সিরাজগঞ্জের খামারিরা দুধের ন্যায্যমূল্য না পেয়ে তার প্রতিবাদে অনেক সময় রাস্তায় দুধ ঢেলে দেয়। সিরাজগঞ্জেই আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রক্রিয়াজাত করে বাংলাদেশের চাহিদা পূরণ করা হবে। এতে যেমন খামারিরা উৎসাহিত হবে, অন্যদিকে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা শাহিনুর আলমের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি জাহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় এসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান। এসময় জেলার ছয়টি আসনের ১০ দলীয় জোটের সংসদীয় প্রার্থী ও উপজেলা শাখার বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

