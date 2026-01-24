বিএনপি নেতা হাসান হত্যা
সন্ত্রাসীদের দমন করে জনমনের ভয়-আতঙ্ক দূর করার দাবি মির্জা ফখরুলের
ঢাকার কেরানীগঞ্জে বিএনপি নেতা হাসান মোল্লাকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। একই সঙ্গে তিনি এমন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সন্ত্রাসীদের দমন করে জনমনে থাকা ভয় ও আতঙ্ক দূর করতে সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন।
হাসান কেরানীগঞ্জ মডেল উপজেলার হযরতপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। গত বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) রাতে ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি কার্যালয়ের সামনে একদল দুর্বৃত্তের গুলিতে তিনি গুরুতর আহত হন। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বিকেল ৪টার দিকে রাজধানীর হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
এক বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘দুর্বৃত্তদের গুলিতে গুরুতর আহত হযরতপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হাসান মোল্লার মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তার পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর শোক ও সহমর্মিতা জানাচ্ছি।’
মির্জা ফখরুল জানান, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নীতি ও আদর্শে বিশ্বাসী হাসান গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয় ছিলেন। তার মৃত্যুতে স্থানীয় বিএনপি যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়।
বিএনপি মহাসচিব অভিযোগ করেন, জাতীয়তাবাদী শক্তির একজন সক্রিয় কর্মী হওয়ায় হাসানকে পরিকল্পিতভাবে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। এটি একটি সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বলে দাবি করেন তিনি। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে দেশকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা হিসেবেও তিনি এ ঘটনাকে উল্লেখ করেন।
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে মির্জা ফখরুল বলেন, সরকারের ব্যর্থতার কারণেই এ ধরনের সহিংস ঘটনার অবসান ঘটছে না। অবিলম্বে সন্ত্রাসীদের দমন করে জনমনে থাকা ভয় ও আতঙ্ক দূর করার দাবি জানান তিনি। অন্যথায় আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে কি না, সে বিষয়ে জনমনে শঙ্কা তৈরি হবে বলে মন্তব্যও করেন তিনি।
বিএনপি মহাসচিব নিহত হাসানের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।
কেএইচ/একিউএফ