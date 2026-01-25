শিশুদের দিয়ে নির্বাচনি প্রচারণা, ওলামা দল নেতাকে জরিমানা

শিশুদের দিয়ে নির্বাচনি প্রচারণা, ওলামা দল নেতাকে জরিমানা
শিশু শিক্ষার্থীদের দিয়ে নির্বাচনি প্রচারণার দায়ে ফেনীর সোনাগাজীতে ওলামা দল নেতাকে তিন হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বিকেলে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইউসুফ মিয়া এ অভিযান পরিচালনা করেন।
সূত্র জানায়, শনিবার দুপুরে চরদরবেশ ইউনিয়নের আশ্রাফুল উলুম আকবরিয়া এতিমখানার শিশু শিক্ষার্থীদের হাতে লিফলেট দিয়ে নির্বাচনি প্রচারণা করেন ইউনিয়ন ওলামা দল সভাপতি মোশারফ হোসেন জসিম। খবর পেয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে গিয়ে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ এর ১৫ ধারা লঙ্ঘনের দায়ে ২৭(ক) ধারার আলোকে তাকে তিন হাজার টাকা জরিমানা করেন।
সোনাগাজী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইউসুফ মিয়া ঘটনার তথ্য নিশ্চিত করে জানান, নির্বাচনি আচরণ বিধি প্রতিপালনে এ ধরনের অভিযান অব্যহত থাকবে।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/বিএ