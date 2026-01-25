বাগেরহাটে ছাত্রলীগ নেতার স্ত্রী ও শিশু সন্তানকে পাশাপাশি দাফন
বাগেরহাটে ছাত্রলীগ নেতা জুয়েল হাসান সাদ্দামের স্ত্রী কানিজ সুবর্ণা স্বর্ণালী (২২) ও নয় মাসের শিশু সন্তান নাজিম হোসেনকে পাশাপাশি দাফন করা হয়েছে।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) রাত ১১টার দিকে বাগেরহাট সদর উপজেলার সাবেকডাঙ্গা গ্রামে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাদের দাফন করা হয়।
এর আগে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটকে ছাত্রলীগ নেতা সাদ্দামকে স্ত্রী ও শিশু সন্তানের মরদেহ দেখতে পাঁচ মিনিট সময় দেয় কর্তৃপক্ষ।
স্বজনরা জানান, সন্ধ্যা ৭টার দিকে মরদেহ যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে নেওয়া হয়। সঙ্গে দুটি মাইক্রোবাসে ১২ থেকে ১৫ জন আত্মীয়স্বজন ছিলেন। সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে মরদেহবাহী গাড়ি কারাগারের ভেতরে প্রবেশ করে। এসময় জুয়েলকে স্ত্রী ও সন্তানের মরদেহ দেখার সুযোগ দেয় কর্তৃপক্ষ। পরে সোয়া ৮টার দিকে মরদেহ নিয়ে বাগেরহাটের উদ্দেশে রওনা দেওয়া হয়।
শুক্রবার দুপুরে বাগেরহাট সদর উপজেলার সাবেকডাঙ্গা গ্রাম থেকে কানিজ সুবর্ণা স্বর্ণালীর ঝুলন্ত মরদেহ ও তার ৯ মাস বয়সী শিশু সন্তানের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
স্থানীয় লোকজন ও নিহতের পরিবারের ভাষ্য অনুযায়ী, কানিজ সুবর্ণা স্বর্ণালী হতাশা থেকে সন্তানকে হত্যার পর নিজে আত্মহত্যা করেছেন।
নিহত কানিজ সুবর্ণা স্বর্ণালীর স্বামী জুয়েল হাসান সাদ্দাম নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের বাগেরহাট সদর উপজেলা শাখার সভাপতি। ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গোপালগঞ্জ থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। বর্তমানে একাধিক মামলায় যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি রয়েছেন।
