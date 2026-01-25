  2. দেশজুড়ে

‘কেন এসেছেন, একদম খাইয়া ফালামু’ প্রার্থীর স্ত্রীকে যুবদল নেতা

জেলা প্রতিনিধি নারায়ণগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৯:১১ এএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
নারায়ণগঞ্জ ৫ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর স্ত্রীকে প্রকাশ্যে হুমকি দিয়েছেন বিএনপি প্রার্থীর অনুসারী যুবদলের এক নেতা। এরকম একটি ভিডিও ইতোমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

ভুক্তভোগী নারীর নাম নার্গিস আক্তার। তিনি স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী মাকসুদ হোসেনের স্ত্রী। মাকসুদ হোসেন বন্দর উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান। তিনি দীর্ঘদিন জাতীয় পার্টির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকলেও ২০২৪ সালের এপ্রিলে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।

ভিডিওতে দেখা যায়, বন্দর উপজেলা যুবদল নেতা হুমায়ুন কবীর নার্গিস আক্তারকে বহনকারী গাড়ির দিকে তেড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করছেন ‘এখানে কেন এসেছেন? এখনই চলে যান। এখানে আর আসবেন না। একদম খাইয়া ফালামু।’

ঘটনার বিবরণ দিয়ে নার্গিস আক্তার বলেন, ‘আমরা বিভিন্ন দোকানে লিফলেট দিচ্ছিলাম। এসময় আমাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। পরিস্থিতি বুঝে আমরা দ্রুত গাড়িতে উঠে স্থান ত্যাগ করি। সেসময় আমাদের হুমকি ধামকি দেওয়া হয়। এই ঘটনায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছি।’

অভিযুক্ত যুবদল নেতা ও বন্দর ঘাট সিএনজি অটোরিকশা শ্রমিক সমিতির সেক্রেটারি হুমায়ুন কবীর বলেন, ‘আমি শুক্রবার সকালে খবর পাই মাকসুদের লোকজন এলাকায় ঢুকে ভোটার ও মন্দিরে টাকা বিতরণ করছে। আমি খবর পেয়ে এলাকার ভোটারদের সঙ্গে নিয়ে এর প্রতিবাদ করি। তারা কিছুদূর গিয়ে ফের আবারও লিফলেটের সঙ্গে টাকা বিতরণ শুরু করে। তখন আমি আবারও ছুটে গিয়ে তার এই কাজের প্রতিবাদ করি এবং বলি আপনারা এখান থেকে চলে যান। আমি কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু বলি নাই।’

এই বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা শিবানী সরকার বলেন, ‘স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রধান এজেন্ট নার্গিস আক্তার আমার কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে।’

