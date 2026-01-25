মঞ্চে সস্ত্রীক গান গাইলেন বিএনপির প্রার্থী ফজলুল হক মিলন
মঞ্চে উঠে স্ত্রী সম্পা হককে নিয়ে নেতাকর্মীদের সামনে গান গাইলেন গাজীপুর-৫ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ফজলুল হক মিলন।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) রাতে কালীগঞ্জের একটি পূজা অনুষ্ঠানে তারা এই গান পরিবেশন করেন।
জানা গেছে, কালিগঞ্জ উপজেলার তুমুলিয়া ইউনিয়নের দারকাভাঙা যুব সংঘ আয়োজিত সরস্বতী পূজা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গাজীপুর-৫ (কালিগঞ্জ) আসনের বিএনপির প্রার্থী ও গাজীপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক এ কে এম ফজলুল হক মিলন। তার সঙ্গে স্ত্রী মিসেস শম্পা হকও মঞ্চে ছিলেন।
ফজলুল হক মিলনের গান করার সময় স্ত্রী শম্পা হক নিঃশব্দে ঠোঁট মিলিয়ে স্বামীকে উৎসাহ যোগান। নেতার মুখে গান শুনে উপস্থিত নেতাকর্মীরা স্লোগান ও হাত তালি দিয়ে প্রশংসা করেন।
এদিকে এই গানের একটি ভিডিও ফজলুল হক মিলন নিজের ফেসবুকে পোস্ট করেন। মুহূর্তেই তা ভাইরাল হয়ে যায়।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গাজীপুর-৫ আসনে ৭ জন প্রার্থী তাদের নিজ দলের প্রতীক নিয়ে মাঠে প্রচার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন।
আমিনুল ইসলাম/এফএ/জেআইএম