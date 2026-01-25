আবু সাঈদ স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে টাঙ্গাইলের জয়
রংপুরের পীরগঞ্জে শহীদ আবু সাঈদ স্মৃতি গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বিকেলে পীরগঞ্জের জাফরপাড়া বাবনপুর শালবন মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় টাঙ্গাইল জেলা দল ও সিরাজগঞ্জ জেলা দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।
খেলায় সিরাজগঞ্জ জেলা দলকে তিন-দুই গোলে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে টাঙ্গাইল জেলা দল।
খেলা উদ্বোধন করেন শহীদ আবু সাঈদের বাবা মকবুল হোসেন।
শহীদ আবু সাঈদ ফাউন্ডেশনের সভাপতি রমজান আলী জানান, টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল খেলা আগামী ৩১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। এতে রংপুর জেলা দল ও দিনাজপুর জেলা দল অংশ নেবে।
গত ৬ ডিসেম্বর শহীদ আবু সাঈদ স্মৃতি গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন হয়। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন খেলার উদ্বোধন করেন। এবারের টুর্নামেন্টে আটটি দল অংশ নেয়।
জিতু কবীর/এমএন/জেআইএম