শেষ মুহূর্তের গোলে বোর্নমাউথের কাছে লিভারপুলের হার
বৃষ্টিমুখর ভিটালিটি স্টেডিয়ামে নাটকীয় ম্যাচে রক্ষণভাগের দুর্বলতায় শেষ মুহূর্তের গোলে বোর্নমাউথের কাছে ৩-২ ব্যবধানে হেরেছে লিভারপুল।
প্রথমার্ধের মাঝামাঝি সময়ে লিভারপুল পিছিয়ে পড়ে অধিনায়ক ভার্জিল ফন ডাইকের ভুলে। বক্সে ভাসিয়ে দেওয়া লং বল ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হন। লুইস কুক বল বাড়ান ইভানিলসনের দিকে, যেখান থেকে জাল খুঁজে নিতে ভুল করেননি তিনি। ২৬ মিনিটে এগিয়ে যায় বোর্নমাউথ।
সেই গোলের ঠিক পরেই আলিসনের সঙ্গে ধাক্কা লেগে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন জো গোমেজ। ইব্রাহিমা কোনাতে ব্যক্তিগত কারণে অনুপস্থিত থাকায় স্লটের জন্য এটি ছিল আরেকটি ধাক্কা।
ওয়াতারু এন্ডোকে দেরিতে মাঠে নামানোয় রক্ষণে দুর্বলতা ধরা পড়ে। জেমস হিলের নিখুঁত থ্রু পাসে অ্যালেক্স হিমেনেজ আলিসনের পাশ দিয়ে নিচু শটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ৩৩ মিনিটে।
তবে প্রথমার্ধের একেবারে শেষ দিকে গোল করে ভুলের ক্ষতিপূরণ দেন ফন ডাইক। ডোমিনিক সোবোস্লাইয়ের কর্নার থেকে তার কাঁধে লেগে বল জালে জড়ায়।
দ্বিতীয়ার্ধে একাধিক পরিবর্তন আনেন স্লট। বলের দখলে স্পষ্ট আধিপত্য দেখিয়ে সমতায় ফেরার চেষ্টা চালায় লিভারপুল। ৮০ মিনিটে ম্যাচে সমতা ফেরায় লিভারপুল ডোমিনিক সোবোস্লাইয়ের গোলে। ২৫ গজ দূর থেকে গোল নিয়ে শটটি করেন তিনি।
জয়ের খোঁজে মরিয়া লিভারপুল শেষদিকে আক্রমণ বাড়ায়। ফ্লোরিয়ান ভির্টজের শট ঠেকিয়ে দেন দারুণ এক সেভে জর্জে পেত্রোভিচ। কিন্তু শেষ হাসি হাসে বোর্নমাউথ।
একটি লং থ্রো থেকে বক্সে বিশৃঙ্খলা তৈরি হলে টাইট অ্যাঙ্গেল থেকে আমিন আদলি বল জালে ঠেলে দেন অতিরিক্ত সময়ের পঞ্চম মিনিটে। এতে নিশ্চিত হয় বোর্নমাউথের নাটকীয় জয় এবং প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়নদের জন্য আরেকটি হতাশাজনক অধ্যায়।
আইএন