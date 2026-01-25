বান্দরবান থেকে বিএনপির জয়যাত্রা শুরু হবে: জেরী

বান্দরবান থেকে বিএনপির জয়যাত্রা শুরু হবে: জেরী
পাহাড়ি-বাঙালি নিয়ে গঠিত সম্প্রীতির বান্দরবান থেকে বিএনপির জয়যাত্রা শুরু হবে বলে মন্তব্য করেছেন বান্দরবান ৩০০ নম্বর আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাচিং প্রু জেরী। তিনি বলেন, আমরা তারেক রহমানকে আসনটি উপহার দেব।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) পলোগ্রাউন্ড মাঠে নির্বাচনি জনসভায় যোগ দেওয়ার আগে তিনি একথা বলেন।
সাচিং প্রু জেরী বলেন, বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান আগামীর বাংলাদেশ ও দেশের জনগণের জন্য অমূল্য সম্পদ। তিনি যে পরিকল্পনা নিয়ে রাজনীতিতে এগিয়ে যাচ্ছেন, বিএনপি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গেলে তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সুন্দর ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।
বান্দরবানবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি আরও বলেন, পাহাড়ি আর বাঙালি আমরা সবাই এই অঞ্চলের মানুষ। উন্নয়ন, নিরাপত্তা এবং ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতেই আমি নির্বাচনে এসেছি।
উপজেলা বিএনপির নেতা তোফায়েল আহমেদ বলেন, দীর্ঘদিনের বঞ্চনা দূর করে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার প্রত্যাশা করছেন পাহাড়ি ও বাঙালি উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ। তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ঐক্যবদ্ধ। জেরীর নেতৃত্বে ধানের শীষের ব্যালট বিপ্লব হবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি।
এতে উপস্থিত ছিলেন, ওসমান গণি, ইয়াসিনুল হক রিপন,মনিরুল ইসলাম ভুঁইয়া, আলী হায়দার বাবলু, বিএনপি নেতা হাবীবুর রহমান, নুর আলম কোম্পানি, কামাল উদ্দিন, সাইফুদ্দিন বাহাদুর, রাকিব, শাহজালাল সাগর, গোলাম কাদের সিকদার, খায়রুল আমিনসহ অনেকেই।
