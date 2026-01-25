  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:৪৮ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
খুলনার জনসভায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম ঘটবে

খুলনা সার্কিট হাউজ মাঠে ২৭ জানুয়ারি নির্বাচনি জনসভা করবে জামায়াতে ইসলামী। জনসভায় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম ঘটবে বলে দলীয়ভাবে জানানো হয়।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) দুপুর ১২টায় খুলনা প্রেস ক্লাবে জামায়াতের খুলনা মহানগরীর সভাপতি ও খুলনা-৩ আসনের দলীয় প্রার্থী অধ্যাপক মাহফুজুর রহমান প্রেস ব্রিফিংয়ে বক্তব্য দেন।

এ সময় তিনি বলেন, ‘নির্বাচনি জনসভায় খুলনায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম ঘটবে। আর এ উপলক্ষে ২৫ ও ২৬ তারিখে মহানগরীর মধ্যে মাইকিং কার্যক্রম চলমান থাকবে। পাশাপাশি জনসভা সফল করার জন্য দেড় লাখ লিফলেট সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলি করা হয়েছে।’

তিনি বলেন, ‘জনসভায় প্রধান অতিথি থাকবেন জামায়াতের আমির ড. শফিকুর রহমান ও বিশেষ অতিথি থাকবেন সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার।’

এক প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক মাহফুজুর রহমান বলেন, ‘আমার নির্বাচনি এলাকা খুলনা-৩ আসনে কালো টাকার ছড়াছড়ি হচ্ছে। আর এ বিষয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে মৌখিকভাব জানানো হয়েছে। পাশাপাশি মাদক ও কিশোর গ্যাংয়ের কারণে খুলনায় খুন-খারাপি বেশি হচ্ছে।

