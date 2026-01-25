  2. দেশজুড়ে

রাতে সোনারগাঁয়ে বক্তব্য রাখবেন তারেক রহমান

প্রকাশিত: ০৪:৪৬ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রাতে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে বক্তব্য রাখবেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তার উপস্থিতি এবং আগমনকে ঘিরে দলীয় নেতারা ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছেন। ইতোমধ্যে সভামঞ্চ প্রস্তুতি শেষ হয়েছে।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাতে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় ফেরার পথে তারেক রহমান সোনারগাঁয়ের কাঁচপুর বালুর মাঠে আয়োজিত পথসভায় যোগ দেবেন। রাত সাড়ে ১১ টায় তার উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

জানা গেছে, নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আজহারুল ইসলাম মান্নানের আয়োজনে ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক মামুন মাহমুদের সভাপতিত্বে আয়োজিত পথসভা অনুষ্ঠিত হবে। বিএনপির এই শীর্ষ নেতা জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেওয়ার পর এজেলার ৩, ৪, ৫ সংসদীয় আসনের দলীয় মনোনীত প্রার্থীদের আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেবেন।

দলীয় সূত্র জানায়, এই প্রথমবারের মতো তারেক রহমান সোনারগাঁয়ের মাটিতে পা রাখছেন। নেতাকে এক ঝলক দেখার আনন্দ ও তার বক্তব্য শোনার আগ্রহে স্থানীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে বাড়তি উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যে কাঁচপুর বালুর মাঠে মঞ্চ নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সার্বিক প্রস্তুতির কাজও প্রায় শেষের দিকে।

নারায়ণগঞ্জ:৩ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আজহারুল ইসলাম মান্নান বলেন, তারেক রহমানের আগমন সোনারগাঁসহ পুরো নারায়ণগঞ্জ বিএনপির নেতাকর্মীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। এই পথসভা আমাদের আন্দোলন ও নির্বাচনী প্রস্তুতিকে আরও শক্তিশালী করবে। নেতাকর্মীরা তারেক রহমানের কাছ থেকে সুষ্ঠু ও গণতান্ত্রিক নির্বাচন পরিচালনার জন্য স্পষ্ট দিকনির্দেশনা পাবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা। এই সভা প্রমাণ করবে, বিএনপি এখন ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত। জনগণের অধিকার পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে সোনারগাঁয়ের মানুষ রাজপথে থাকবে।

জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক মামুন মাহমুদ জাগো নিউজকে জানিয়েছেন, আজকের পথসভায় ৩-৪-৫ আসনের প্রার্থীদের চেয়ারম্যান পরিচিত করে দেবেন। আয়োজনে আমি সভাপতিত্ব করলেও আয়োজক হিসেবে কাজ করছে মান্নান।

