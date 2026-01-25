চট্টগ্রামে সমাবেশ
‘ধানের শীষ’ দিয়ে সেজে নজর কাড়লেন সাইদুল-নেপাল
চট্টগ্রামে বিএনপির জনসমাবেশে সবার নজর কেড়েছেন মিরসরাই উপজেলার বিএনপির দুই কর্মী। তাদের দুজনের মাথা থেকে পা পর্যন্ত ধানের শীষ দিয়ে সাজানো এ দুই কর্মীকে দূর থেকেও চেনা যাচ্ছিল।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) চট্টগ্রাম নগরের পলোগ্রাউন্ড মাঠে অনুষ্ঠিত জনসমাবেশে তাদের ব্যতিক্রমী এ উপস্থিতিতে নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ উৎসাহিত হয়ে ছবি এবং সেলফি তুলতে ভিড় করেছেন।
তারা হলেন, মিরসরাই উপজেলার ওয়াহেদপুর ইউনিয়নের বিএনপির কর্মী নেপাল চন্দ্র দাশ ও সাইদুল ইসলাম।
মিরসরাই উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক ও ওয়াহেদপুর পরিষদের চেয়ারম্যান সালাউদ্দিন সেলিম বলেন, তারা বিএনপির নিবেদিত প্রাণ। দলের দুঃসময়ে এ দুজন আন্দোলন সংগ্রামে ছিলেন। তারা ধানের শীষ প্রতীকের প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকেই তারা এভাবে নিজেদের সাজিয়েছেন। বিএনপির প্রতিটি বড় কর্মসূচিতেই এ দুজনকে এমন ভিন্ন আঙ্গিকে অংশ নিতে দেখা যায়।
নেপাল চন্দ্র নাথ জাগো নিউজকে বলেন, আমি ছোট বেলা থেকে বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত রয়েছি। আমি গ্রাম পুলিশের চাকরি করতাম, বিএনপি করার অপরাধে আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান ফিরোজ আমাকে চাকরি ছাড়তে বাধ্য করে। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় পরিবার নিয়ে অনেক কষ্ট করলেও দলের আন্দোলন সংগ্রামে অগ্রভাগে ছিলাম। আগামীতে দল ক্ষমতায় আসলে আমরা খুশি।
এদিকে রোববার দুপুরের পর থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মিরসরাই উপজেলার বিভিন্ন অংশে তারেক রহমানকে একজনের দেখতে শত শত নেতাকর্মীদের অপেক্ষা করতে দেখা গেছে।
মিরসরাই পৌরসভার বিএনপির কর্মী আলমগীর বলেন, তারেক রহমানকে সামনে থেকে দেখার অপেক্ষায় ছিলাম বহু বছর। এখন অপেক্ষা করছি। চট্টগ্রাম থেকে ফেনী যাওয়ার সময় দেখব ইনশাআল্লাহ।
এম. মাঈন উদ্দিন/আরএইচ/এমএস