পাবনায় হাতপাখার ফেস্টুন তুলে দাঁড়িপাল্লার ফেস্টুন লাগানোর অভিযোগ

পাবনায় হাতপাখার ফেস্টুন তুলে দাঁড়িপাল্লার ফেস্টুন লাগানোর অভিযোগ
পাবনা সদর আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত প্রার্থীর হাতপাখা প্রতীকের ফেস্টুন তুলে দাঁড়িপাল্লার ফেস্টুন লাগানোর অভিযোগ উঠেছে জামায়াত প্রার্থীর কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৮টার দিকে পাবনা শহরের মাসুম বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থী নাজমুল হোসাইন জানান, গত ২১ জানুয়ারি প্রতীক বরাদ্দের পর আনুষ্ঠানিক প্রচারণার শুরুতে শহরের বিভিন্ন জায়গায় তাদের ফেস্টুন ও ব্যানার টাঙানো হয়। এর অংশ হিসেবে শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকার খাদ্য গুদামের সামনে থেকে মাসুম বাজার বিআরটিসি মোড় পর্যন্ত মুল সড়কের ডিভাইডারের ওপর ছোট ছোট ফেস্টুন লাগানো ছিল। কিন্তু রোববার রাত সাড়ে ৮টার দিকে হঠাৎই চার থেকে পাঁচজন শিবিরকর্মী আমাদের ইসলামী আন্দোলন জেলা শাখা অফিসের পাশের কিছু ফেস্টুন তুলে দাঁড়িপাল্লার ফেস্টুন লাগান। এরপর বিষয়টি অফিসে থাকা হাতপাখার কর্মী সমর্থকদের নজরে এলে তারা তাতে বাধা দেয়।
নাজমুল হোসাইন বলেন, ডিভাইডারের ওপরে আমাদের ফেস্টুনের সঙ্গে দাঁড়িপাল্লার কয়েকটি ফেস্টুন লাগানো ছিল। আমরা সেগুলোর দিকে তাকিয়েও দেখিনি। অথচ আমাদের ফেস্টুন তুলে সেখানে তাদেরগুলো লাগানো হচ্ছে। আমাদের নেতাকর্মীদের বাধার মুখে পরে শিবিরকর্মীরা সটকে পড়ে।
তিনি বলেন, প্রচারণার মাত্র চারদিনেই আমাদের ফেস্টুন তুলে তাদেরগুলো লাগানো হচ্ছে। সেক্ষেত্রে সামনের সময়গুলোতে নির্বাচনি পরিবেশ নিয়ে আমরা শঙ্কিত। এসময় নির্বাচনি সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে এ ধরনের ঘটনায় নির্বাচন কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্টদের কাছে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ কামনা করেন এ প্রার্থী।
এ ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী ইকবাল হুসাইনের মিডিয়ার দায়িত্বে থাকা বিপ্লব হোসেন বলেন, আমাদের পক্ষ থেকে কোনো জায়গায় কোনো কিছু চেঞ্জ করে সেই জায়গায় আমাদের ব্যানার ফেস্টুন লাগানোর নির্দেশনা নেই। আমাদের কোনো ভাই এই কাজটি করেননি। ওই প্রার্থীর পক্ষ থেকে একটি অভিযোগ দিয়েছেন। তবে তার কোনো তথ্য প্রমাণ নেই। অর্থাৎ অভিযোগটি সত্য নয়।
এ ব্যাপারে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক শাহেদ মোস্তফা বলেন, বিষয়টি আমাকে জানানো হয়েছে। অভিযোগের স্বপক্ষে ভিডিও বা প্রমাণ দিতে বলা হয়েছে। সেটি পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
