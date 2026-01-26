  2. জাতীয়

ভোটে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড অবশ্যই আছে: ইসি সচিব

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৫৭ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
নির্বাচন কমিশন ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন ইসি সচিব

নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব আখতার আহমেদ বলেছেন, ভোটে অবশ্যই লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আছে। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আছে বলেই প্রার্থীরা অভিযোগ করতে পারছেন-প্রচার করতে পারছেন। যদি না থাকতো এটা কী হতো?

এর পাশাপাশি কোনো প্রার্থী নির্বাচনি আচরণবিধি ভঙ্গ করলে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তা ও ইলেকটোরাল ইনকোয়ারি কমিটির কাছে জানানোর আহ্বান জানান তিনি।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সকালে আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন ইসি সচিব। প্রার্থীরা আচরণবিধি লঙ্ঘন করছে, এ বিষয়ে ইসি কি নির্ভার কি না জানতে চাইলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আপনারা তো চোখ এবং কান। অভিযোগ রির্টানিং অফিসারের নজরে আনেন। ইলেকটোরাল ইনকোয়ারি কমিটির কাছে জানান, আমাদের কপি দেন। আই উইল ফলো ইট।

