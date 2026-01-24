  2. দেশজুড়ে

জঙ্গল সলিমপুরে র‍্যাব সদস্য হত্যা: আরেক আসামি গ্রেফতার

প্রকাশিত: ১০:৫২ এএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে জঙ্গল সলিমপুরে র‍্যাব কর্মকর্তা হত্যা মামলার আরেক আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় জঙ্গল সলিমপুরের ছিন্নমূল এলাকায় অভিযান চালিয়ে কালা বাচ্চু ওরফে কালু নামে ওই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়। র‍্যাব সদস্য হত্যা মামলার ১৯ নম্বর আসামি তিনি।

সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহিনুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

‎পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জঙ্গল সলিমপুরের ১নং সমাজে কালুর অবস্থানের খবর পেয়ে অভিযান চালানো হয়। এসময় কালু পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে ধাওয়া করে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

‎ওসি মাহিনুল ইসলাম আরও জানান, জঙ্গল সলিমপুরে অভিযানকালে সন্ত্রাসী হামলায় র‍্যাবের উপসহকারী পরিচালক মো. মোতালেব হোসেন ভূঁইয়া নিহতের ঘটনায় র‍্যাবের এক উপসহকারী পরিচালক বাদী হয়ে হত্যা মামলা করেন। মামলায় মো. ইয়াসিন ও নুরুল হক ভান্ডারীসহ ২৯ জনকে আসামি করা হয়।


