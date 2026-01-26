মিরসরাইয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ১০ কিলোমিটারে যানজট

মিরসরাইয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ১০ কিলোমিটারে যানজট
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলায় ১০ কিলোমিটার জুড়ে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। এতে দুর্ভোগে পড়েছেন সড়কে যাতায়াত করা শত শত যাত্রী ও চালক। সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সকালে মিরসরাই উপজেলার হাদিফকিরহাট বাজারে একটি কাভার্ডভ্যান সড়কে উল্টে গেলে চট্টগ্রামমুখী লেনে এই যানজট সৃষ্টি হয়।
সরেজমিনে দেখা গেছে, মহাসড়কের হাদিফকিরহাট থেকে মিরসরাই সদর পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার জুড়ে গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিছুক্ষণ পর ১৫-২০ গজ চলে, আবার দাঁড়িয়ে থাকে।
ট্রাকচালক ইসমাইল হোসেন বলেন, নারায়ণগঞ্জ থেকে চট্টগ্রাম যাচ্ছি। যানজটে পড়ে নয়দুয়ারিয়া এলাকায় ১ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি। কখন যানজট পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলতে পারছি না।
বারইয়ারহাট থেকে চট্টগ্রাম যাওয়ার জন্য চয়েস পরিবহনের একটি বাসে ওঠেন জামশেদ আলম। তিনি বলেন, ২৫ মিনিটে বারইয়ারহাট থেকে বড়তাকিয়া চলে আসছি। এখানে যানজটে আটকা পড়ে বসে আছি।
আরেক যাত্রী সাইদুর রহমান নশু বলেন, আমাদের দেশে গাড়ি দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হলে উদ্ধার করতে অনেক সময় লাগে। দ্রুত উদ্ধার করা গেলে যানজট সৃষ্টি হয় না।
এ বিষয়ে কুমিরা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাকির রব্বানী বলেন, মিরসরাইয়ের হাদিফকিরহাট এলাকায় একটি কাভার্ডভ্যান উল্টে যাওয়ার পর কিছুটা যানজট তৈরি হয়। আমরা দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু করেছি। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়িটি সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে, কিছুক্ষণ পর যানজট স্বাভাবিক হয়ে যাবে।
এম মাঈন উদ্দিন/এফএ/জেআইএম