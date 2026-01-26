  2. দেশজুড়ে

বাণিজ্যমেলায় ১২০০ টাকায় মিলছে ব্লেজার

উপজেলা প্রতিনিধি
উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
প্রকাশিত: ১২:০২ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
পূর্বাচলে মাসব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা ক্রেতা-দর্শনার্থীদের পদচারণায় জমে উঠেছে। মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন স্টল ও প্যাভিলিয়নে শোভা পাচ্ছে নানা সামগ্রী। মেলাজুড়ে শুরু হয়েছে ছাড়ের হিড়িক।

এদিকে বাণিজ্যমেলার ব্লেজারের স্টলগুলোতেও ক্রেতাদের ভিড় বেড়েছে। ২০০০-২৫০০ টাকার ব্লেজার পাওয়া যাচ্ছে ১২০০ টাকায়। বিক্রিতে খুশি ব্যবসায়ীরাও।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) বিকেলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলায় ব্লেজারের প্যাভিলিয়নে গিয়ে এমনই দৃশ্য চোখে পড়ে।

জানা গেছে, একটা সময় ব্লেজারের দাম এতটাই বেশি ছিল যে উচ্চবিত্ত সমাজের মানুষরাই তা পরিধান করত। আকাশচুম্বী দাম হওয়ায় এ পোশাকটি নিম্নবিত্ত মানুষের গায়ে খুব একটা দেখা যেত না। কিন্তু বর্তমানে দাম অনেক কমে যাওয়ায় সব শ্রেণির মানুষের পোশাক হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে ব্লেজার। চলতি বছরের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলার সময় প্রায় শেষের দিকে। এদিকে ক্রেতা টানতে ও বিক্রি বাড়াতে আখেরি অফার দিচ্ছে ব্যবসায়ীরা। মেলার শুরুতে যেগুলো বিক্রি হতো দুই থেকে আড়াই হাজার টাকায়। এখন এ ধরনের ব্লেজার বিক্রি করছেন ১২০০ টাকায়। মেলায় আগত ক্রেতা দর্শনার্থীরাও ভিড় করছেন এই সমস্ত স্টলে।

বেস্ট ওয়ান ব্লেজার ও টপ সেভেন ব্লেজারসহ কয়েকটি স্টলে ১২০০ টাকায় ব্লেজার পাওয়া যাচ্ছে। তবে মেলায় কিছু কিছু ব্র্যান্ডের ব্লেজার বিক্রি হচ্ছে ১৮০০ থেকে ৩৫০০ টাকা পর্যন্ত। স্যাভিলি রো কোম্পানির ব্লেজার বিক্রি হচ্ছে ১৮০০ থেকে ৩৫০০ টাকায়। ফিট এলিগ্যান্স ব্লেজার বিক্রি করছে ৩৫০০ টাকায়। ব্লেজার শপ ব্লেজার বিক্রি করছে ১৭৫০ টাকায়। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ১৩০০ টাকায়ও ব্লেজার বিক্রি করছে।

বেস্ট ওয়ান ব্লেজার স্টলে কথা হয় ক্রেতা হৃদয় শিকদারের সঙ্গে। তিনি বলেন, ভালোমানের ফেব্রিক্স দিয়ে ব্লেজার বানাতে ৫ থেকে ৮ হাজার টাকা খরচ পড়ে যায়। এত টাকা খরচ করে ব্লেজার পরা সম্ভব না। তাই মেলা থেকে ১২০০ টাকায় রেডিমেড ব্লেজার কিনলাম।

ক্রেতা নিশিকান্ত বলেন, মান যেমনই হোক এসব ব্যবসায়ীরা রেডিমেড ব্লেজার তৈরি করে অল্প দামে বিক্রি করে বলেই আমরা তা পরতে পারছি। অন্যথায় এ পোশাক পরা আমাদের সাধ্যের বাইরে।

টপ সেভেনের বিক্রয় প্রতিনিধি রোমান সরকার বলেন, মেলা প্রায় শেষ পর্যায়ে। স্টকের মালগুলো বিক্রি করতেই ১২০০ টাকা মূল্য নির্ধারণ করেছে মহাজন। ক্রেতারাও এই সুযোগ লুফে নিচ্ছে। ভালো বিক্রি হচ্ছে।

বেস্ট ওয়ান ব্লেজার স্টলের ম্যানেজার টিপু সুলতান বলেন, মেলার শুরু থেকে আমরা এই ব্লেজারগুলো ১৮০০ থেকে ২০০০ টাকায় বিক্রি করেছি। মেলার মাত্র আর সপ্তাহ খানেক সময় আছে। তাই স্টকের মালগুলো বিক্রি করতেই ১২০০ টাকা দামে বিক্রি করছি। তবে লাভ কম করলেও সেল বেশি হওয়ার কারণে আমাদের মুনাফা ভালোই হয়।

নাজমুল হুদা/এমএন/জেআইএম

