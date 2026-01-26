ক্ষমতায় গেলে জনগণের সম্পদে হাত দেবো না: জামায়াত আমির
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোট ক্ষমতায় গেলে জনগণের সম্পদের ওপর কোনোভাবেই হাত দেওয়া হবে না। দেশ পরিচালনায় জামায়াতের নীতি হবে সততা, জবাবদিহিতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুরে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
ডা. শফিকুর রহমান বলেন, দেশের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ও লুটপাটের শিকার। আমরা ক্ষমতায় গেলে এই অপসংস্কৃতির অবসান ঘটাব। জনগণের আমানত জনগণের কাছেই থাকবে।
তিনি আরও বলেন, জামায়াত ক্ষমতায় এলে বেকার সমস্যা সমাধানে বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। শিল্প, কৃষি ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে কর্মসংস্থান বিস্তারের অঙ্গীকার করেন তিনি। একই সঙ্গে চাঁদাবাজি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করা হবে।
আমিরে জামায়াত বলেন, আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়তে চাই, যেখানে আইনের শাসন থাকবে, মানুষ নিরাপদে চলাফেরা করতে পারবে এবং রাষ্ট্র জনগণের কল্যাণে কাজ করবে।
বক্তব্যের একপর্যায়ে তিনি আসন্ন নির্বাচনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট প্রার্থনা করেন এবং চলমান গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।
দুপুর আনুমানিক ১টা ২০ মিনিটে হেলিকপ্টারযোগে জনসভাস্থলের মঞ্চে পৌঁছান ডা. শফিকুর রহমান। তাকে ঘিরে নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যাপক উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। সংক্ষিপ্ত কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য শেষে তিনি চুয়াডাঙ্গার উদ্দেশ্যে রওনা দেন।
আসিফ ইকবাল/এনএইচআর/এমএস