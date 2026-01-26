বাণিজ্যমেলায় চায়না প্রিন্সেস শপে ক্রেতাদের ভিড়

বাণিজ্যমেলায় চায়না প্রিন্সেস শপে ক্রেতাদের ভিড়
রাজধানীর পূর্বাচলের চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে মাসব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা ক্রেতা-দর্শনার্থীদের পদচারণায় জমে উঠেছে। ক্রেতা-দর্শনার্থী বাড়ায় আকর্ষণীয় নানা অফার আর ছাড় দিচ্ছে বিভিন্ন স্টল। মেলায় চায়না প্রিন্সেস শপের স্টলে ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড় দেখা গেছে।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বিকেলে আন্তর্জাতিক মেলায় চায়না সপের প্যাভিলিয়নে গিয়ে এমনই দৃশ্য চোখে পড়ে। এছাড়া সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ক্রেতাদের ভিড়ে যেন দম ফেলারও সুযোগ নেই বিক্রয়কর্মীদের।
বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারের মূল ভবনের মাঝামাঝি দক্ষিণ দিকে কসমেটিক্স আইটেমের এ চায়না প্রিন্সেস শপটির অবস্থান। এ স্টলটিতে বিশেষ ছাড়ে পাওয়া যাচ্ছে শরীরের যত্নে বডি লোশন, বডি ওয়াশ, ঠোঁটের সাজে লিপ লাইনার, লিপস্টিক এবং চুলের যত্নে শ্যাম্পু, কন্ডিশনার, হেয়ার অয়েলসহ বিভিন্ন খেলনা ও গৃহস্থালি বেশ কিছু পণ্য। তবে বিশেষ করে মেয়েদের ব্যবহৃত মাথার রাবার ব্যান্ড বিক্রিতে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে এই স্টলটি। ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে এখানে মাত্র ১০০ টাকায় এক ব্যাগ ভরে রাবার ব্যান্ড বিক্রি করা হচ্ছে। কম দাম ও প্রয়োজনীয় এই পণ্যের কারণে নারী ও কিশোরী ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড় লেগেই থাকছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ক্রেতাদের ভিড়ে বিক্রয়কর্মীরা ব্যস্ত সময় পার করছেন। অল্প টাকায় বেশি পণ্য পাওয়ায় তারা একাধিকবার চায়না সপে আসছেন। অনেকেই পরিবারের নারী সদস্য ও শিশুদের জন্য একসঙ্গে কয়েক ব্যাগ করে পণ্য কিনছেন।
সিরিয়াল দিয়ে চাপাচাপি করে মেয়ের জন্য রাবার ব্যান্ড কিনছিলেন রোকন উদ্দিন প্রধান।
তিনি জানান, এই স্টলে ১০০ টাকায় এক ব্যাগ রাবার ব্যান্ড পাওয়া যাচ্ছে। এমনিতে স্বাভাবিকভাবে প্রতিপিস পাঁচ টাকা করে কিনতে হয়।
রাবার ব্যান্ড ক্রেতা লুবাবা আক্তার বলেন, দেখলাম মানুষজন লাইন ধরে কিনছে। তাই আমিও ১০০ টাকায় এক ব্যাগ কিনলাম। ১০০ টাকার অনুপাতে অনেকগুলো রাবার ব্যান্ড পেয়েছি। মেলার বাইরে এতগুলো রাবার ব্রান্ডের দাম অনেক বেশি হবে।
চায়না প্রিন্সেস শপের ম্যানেজার শান বলেন, রাবার ব্যান্ডের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। ১০০ টাকায় ব্যাগ ভরে দেওয়ার অফার থাকায় ক্রেতারা খুব আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এত বেশি বিক্রি হচ্ছে যে ঠিকমতো দুপুরের খাবার খাওয়ার সময়ও পাই না।
তিনি আরও বলেন, কসমেটিক, খেলনা, গৃহস্থালি সামগ্রী ও ছোটখাটো প্রয়োজনীয় পণ্যের পাশাপাশি এই রাবার ব্যান্ডই তাদের বিক্রির প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। ক্রেতাদের চাহিদা সামলাতে অতিরিক্ত কর্মী রাখতে হচ্ছে।
মেলায় বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩২৭টি প্যাভিলিয়ন,স্টল, রেস্তোরাঁ, দেশীয় উৎপাদক-রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসহ সাধারণ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
সাধারণ দর্শনার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে কুড়িল বিশ্বরোড, ফার্মগেট (খেজুরবাগান, খামারবাড়ি), নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী থেকে প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে মেলার উদ্দেশ্যে বিআরটিসির ২০০টির বেশি ডেডিকেটেড শাটল বাস চলছে।
