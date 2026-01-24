  2. দেশজুড়ে

রামুতে ডাকাত শাহীনের সেকেন্ড ইন কমান্ডকে গুলি করে হত্যা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কক্সবাজার
প্রকাশিত: ০২:৩১ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
রামুতে ডাকাত শাহীনের সেকেন্ড ইন কমান্ডকে গুলি করে হত্যা

কক্সবাজারের রামুতে আলোচিত ডাকাত শাহীনের সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসেবে পরিচিত যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) ভোরে উপজেলার গর্জনিয়া ইউনিয়নের মাঝিরকাটা বেলতলী মসজিদ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত শফিউল আলম লেদা পুতু (৩২) গর্জনিয়া ইউনিয়নের মাঝিরকাটা এলাকার মৃত আব্দুল হাকিমের ছেলে।

পরিবারের সদস্যদের দাবি, ভাত খাওয়ার সময় জরুরি ফোন করে ডেকে শফিউল আলমকে ঘরের বাইরে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, এলাকায় প্রতিপক্ষ ডাকাত ও সন্ত্রাসী আব্দুর রহিম অতর্কিত ঘটনাস্থলে এসে শফিউল আলম প্রকাশ লেদা পুতুকে গুলি করে। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। তিনি ডাকাত শাহীনের সাম্রাজ্য সামলাতেন বলে প্রচার আছে। খবর পেয়ে গর্জনিয়া ফাড়ির এসআই মো. জুয়েল চৌধুরী ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

স্থানীয়রা জানান, রামু-নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তের আলোচিত চোরাকারবারি ও ডাকাত বর্তমানে কারান্তরীণ শাহীন ডাকাতের সেকেন্ড ইন কমান্ড ছিলেন নিহত শফিউল আলম লেদা পুতু। শাহীন ডাকাত কারান্তরীণ হওয়ার পর থেকে ওই জনপদে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দ্বন্দ্বে আব্দুর রহিম ডাকাত বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

রামু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া জানান, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে পুলিশের উপস্থিতির আগেই দুর্বৃত্তরা শফিউলকে গুলি করে পালিয়ে যায়। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। হত্যাকারীদের চিহ্নিত করতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

সায়ীদ আলমগীর/এফএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।