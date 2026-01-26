  2. বিনোদন

ধর্ষণের অভিযোগে ‘ধুরন্ধর’ অভিনেতা নাদিম খান গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৫:২৯ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
তিনি রূপালি পর্দার পরিচিত মুখ। বলিউডের আলোচিত ‘ধুরন্ধর’ সিনেমাতে ‘রহমান ডাকাত’ অক্ষয় খন্নার রাঁধুনির চরিত্রে দেখা গিয়েছিল তাকে। সেই অভিনেতা নাদিম খানের বিরুদ্ধেই এবার গুরুতর অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। বিয়ের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজের গৃহপরিচারিকাকে দীর্ঘদিন ধরে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের হয়েছে এ অভিনেতার বিরুদ্ধে।

ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, নির্যাতিতা মালওয়ানি থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। তার দাবি, গত প্রায় ১০ বছর ধরে নানা প্রলোভন ও ভয়ভীতি দেখিয়ে তাকে যৌন নির্যাতন করেছেন অভিনেতা। প্রত্যেকবারই তাকে বিয়ের আশ্বাস দেওয়া হত বলেও অভিযোগে উল্লেখ করেছেন তিনি।

অভিযোগকারিণীর দাবি, ভয় ও সামাজিক চাপে এতদিন মুখ খুলতে পারেননি তিনি। কিন্তু অভিনেতা দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় এবং নির্যাতন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত পুলিশের দ্বারস্থ হন। অভিযোগের ভিত্তিতে এরই মধ্যে মামলা দায়ের করেছে মালওয়ানি থানার পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নাদিম খানকে গ্রেফতারও করা হয়েছে বলেও জানা গেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এর আগে তার বিরুদ্ধে একই ধরনের কোনো অভিযোগ ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

‘ধুরন্ধর’ ছাড়াও নাদিম খানকে ‘মিমি’ (২০২১), ‘বধ’ (২০২২) ও ‘ম্যায় লড়েগা’ (২০২৪)সিনেমায় দেখা গেছে। বড়পর্দার পাশাপাশি মঞ্চেও কাজ করেছেন তিনি। তবে এত গুরুতর অভিযোগের পরও এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত প্রকাশ্যে এ অভিনেতা মুখ খোলেননি।

