সিরাজগঞ্জে ঈদগাহ মাঠের জায়গা নিয়ে সংঘর্ষ

সিরাজগঞ্জে ঈদগাহ মাঠের জায়গা নিয়ে সংঘর্ষ
সিরাজগঞ্জের তাড়াশে ঈদগাহ মাঠ দখল নিয়ে দুই গ্রুপের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে চারজন আহত হয়েছেন।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার দেশীগ্রাম ইউনিয়নের দেওড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ঈদগাহ মাঠের কিছু অংশে সরকারি সম্পত্তি রয়েছে। কিন্তু মাঠের পার্শ্ববর্তী ইউসুব আলী ও তার লোকজন সেটা নিজেদের দাবি করে বারবার দখলের চেষ্টা করেন। এ নিয়ে ইদ্রিস আলী বাধা দেওয়ায় তাদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল। আজ সার্ভেয়ার দিয়ে জায়গা মাপার সময় বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে তারা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এতে উভয় পক্ষের অন্তত চারজন আহত হন। পরে তাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।
আহতরা হলেন একই গ্রামের মৃত আব্দুস সামাদের ছেলে ইদ্রিস আলী (৫০), তার ছেলে জাকির হোসেন (৩২), মৃত আব্দুস সালামের ছেলে আলম সরকার (৩০) এবং মৃত আব্দুর রশিদের ছেলে আব্দুল লতিফ (৩০)।
তাড়াশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাবিবুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।
তিনি জানান, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়ে উভয় পক্ষকে শান্ত করা হয়। সেই সঙ্গে উত্তেজনা পরিস্থিতি এড়াতে বর্তমানে ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ থানায় অভিযোগ দেননি বলে তিনি জানান।
