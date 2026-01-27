প্রায় ৩ মাস পর মুক্তি পেলেন ২৩ ভারতীয় জেলে

প্রায় ৩ মাস পর মুক্তি পেলেন ২৩ ভারতীয় জেলে
বাগেরহাট কারাগারে থাকা ২৩ ভারতীয় জেলে তিন মাস আট দিন পর মুক্তি পেয়েছে।
সোমবার (২৬ জনুয়ারি) দিবাগত রাত ১২টার দিকে বাগেরহাট কারাগার থেকে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়।
এর আগে ২০২৫ সালের ১৮ অক্টোবর বাংলাদেশের জলসীমায় অনুপ্রবেশের দায়ে তাদের বাংলাদেশ কোস্টগার্ড পশ্চিম জোনের সদস্যরা আটক করে। পরে বাগেরহাটের মোংলা থানায় হস্তান্তর করা হয়। এরপর বাগেরহাট আদালত তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেয়।
ভারতীয় জেলেদের কারামুক্তির সময় খুলনাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনারের ডেপুটি হাইকমিশনার শ্রী চন্দ্রজিন মুখার্জি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. হাফিজ আল আসাদ, কোস্টগার্ড পশ্চিমজনের কমান্ডার মো. সেলিম, বাগেরহাটের সহকারী পুলিশ সুপার (ফকিরহাট) মো. রাশেদুল ইসলাম রানা উপস্থিত ছিলেন।
বাগেরহাট কারাগার জেল সুপার মোস্তফা কামাল জানান, বন্দি থাকা ২৩ ভারতীয় জেলাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। দুই দেশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। এসময় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ভারতীয় ২৩ জেলেকে কোস্টগার্ডের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। ২৯ জানুয়ারি বাংলাদেশ জলসীমা থেকে ভারতীয় কোস্টগার্ডের কাছে তাদের হস্তান্তর করা হবে।
নাহিদ ফরাজী/এএইচ/এমএস