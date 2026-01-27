  2. দেশজুড়ে

রংপুরে বন্ধুর হাতে বন্ধু খুন

প্রকাশিত: ০৩:৩৯ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
রংপুরে বন্ধুর চাবির আঘাতে আমিনুল ইসলাম নামে এক অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সকালে নগরীর তাঁতিপাড়ায় এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, নিহত আমিনুল ইসলামের গ্রামের বাড়ি কুড়িগ্রাম। দুজনেই তাঁতিপাড়ায় ভাড়া থাকতেন এবং তারা পেশায় অটোরিকশাচালক। তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল।

স্থানীয়রা জানায়, তিনদিন আগে কোনো এক বিষয়ে দুজনের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। এসময় কয়েকজন এলাকাবাসী তাদের ছাড়াছাড়ি করে মীমাংসা করে দেন। এর জের ধরে মঙ্গলবার সকালে দুজনের মধ্যে আবারও বাগবিতণ্ডার ঘটনা ঘটে। এসময় বিজয় তার হাতে থাকা চাবি দিয়ে সজোরে আমিনুল ইসলামের বুকে আঘাত করেন। আঘাতের কারনে আমিনুল ইসলাম মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মারা যান। এরপরই ঘটনাস্থল থেকে সটকে পড়েন বিজয়।

রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কোতোয়ালি থানার ওসি (তদন্ত) রফিকুল ইসলাম জানান, এলাকাবাসীর ফোনে খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যার ঘটনাটি কীভাবে এবং কেন ঘটলো তা তদন্ত করে দেখাসহ হত্যাকারীকে গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

