ওমানে নৌকাডুবি, তিন ফরাসি পর্যটক নিহত
ওমানে নৌকাডুবির ঘটনায় তিন ফরাসি পর্যটক নিহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ওমানের রাজধানী মাস্কটের কাছে ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে। বার্তা সংস্থা এএফপির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
মঙ্গলবার রয়েল ওমান পুলিশ জানিয়েছে, ওমান উপসাগরে ডুবে যাওয়ার সময় নৌকাটিতে ২৫ জন ফরাসি পর্যটক, একজন ট্যুর গাইড এবং নৌকার ক্যাপ্টেন ছিলেন। এতে বলা হয়েছে, তিন পর্যটক মারা গেছেন এবং দুজন সামান্য আহত হয়েছেন।
পুলিশ এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে জানিয়েছে, ঘটনার পরিস্থিতি নির্ধারণের জন্য এখনো তদন্ত চলছে। আরব উপদ্বীপের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ওমান তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিশ্বজুড়ে পর্যটকদের আকর্ষণ করে থাকে।
ওমান উপসাগরের সুলতান কাবুস বন্দর থেকে ২.৫ নটিক্যাল মাইল দূরে নৌকাটি ডুবে যায়। এদিকে ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এখনো এই ঘটনার বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।
টিটিএন