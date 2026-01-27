দলীয় প্রার্থীকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য, বিএনপি নেতাকে বহিষ্কার

দলীয় প্রার্থীকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য, বিএনপি নেতাকে বহিষ্কার
নাটোর-১ (লালপুর-বাগাতিপাড়া) আসনের বিএনপির মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুলকে নিয়ে অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ ও নারী বিদ্বেষী বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় নাটোর জেলা বিএনপির সদস্য রঞ্জিত কুমার সরকারকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুরে নাটোর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক রহিম নেওয়াজ ও সদস্য সচিব মো. আসাদুজ্জামান আসাদের স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।
গত শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ দপ্তর সম্পাদক ও স্বতন্ত্র প্রার্থী তাইফুল ইসলাম টিপুর নির্বাচনি জনসভায় বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুলকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের ঘটনায় স্বতন্ত্র প্রার্থীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ সময় তিনি ভবিষ্যতে এমন ঘটনা পুনরায় ঘটবে না বলে মুচলেকা দিয়েছেন।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবীর হোসেন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে জরিমানা প্রদান করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নাটোরের জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা আসমা শাহীন।
জানা গেছে, শনিবার বিকেলে লালপুর উপজেলার আজিমনগর রেলস্টেশনের কড়ইতলায় স্বতন্ত্র প্রার্থী তাইফুল ইসলাম টিপুর নির্বাচনি সভায় তার একজন সমর্থক, নাটোর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য রঞ্জিত কুমার সরকার বিএনপি মনোনীত প্রার্থীকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেন। মুহূর্তেই এই বক্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তীব্র সমালোচনার সৃষ্টি হয়।
নাটোরের জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা আসমা শাহীন জানান, স্বতন্ত্র প্রার্থী তাইফুল ইসলাম টিপুর সভায় তার একজন সমর্থক অপর প্রার্থীকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেছেন। এ ঘটনায় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা না ঘটানোর মুচলেকা গ্রহণ করেছেন।
