টানা ৪ দিন ধরে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা শ্রীমঙ্গলে
টানা চারদিন ধরে মৌলভীবাজারে শ্রীমঙ্গলে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১০ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
শ্রীমঙ্গল আবহাওয়া অফিস সূত্র জানায়, আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১০ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আগের দিন সোমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এছাড়া গত রোববার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১০ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এছাড়া শনিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
শ্রীমঙ্গল আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের সিনিয়র পর্যবেক্ষক রাকিবুল হাসান জানান, আরও কয়েকদিন এরকম তাপমাত্রা থাকতে পারে। কারণ শীত মৌসুম এদিক দিয়েই শেষ হয়।
