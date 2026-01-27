কুড়িগ্রামে দিনব্যাপী নদী মেলা

কুড়িগ্রামে দিনব্যাপী নদী মেলা
কুড়িগ্রামে দিনব্যাপী নদী মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) আরডিআরএস বাংলাদেশের আয়োজনে সদর উপজেলার চর যাত্রাপুর এলাকায় ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।
মেলায় আরডিআরএস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ড. ইমরুল কায়েস মুনিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ ও নদী-পরিবেশ বিশেষজ্ঞ মাহাবুবা রহমান, জাতিসংঘের পরামর্শক ও অবসরপ্রাপ্ত রিভারাইন পিপল-এর সভাপতি এফ এম আনোয়ার হোসেন, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন ড. তুহিন ওয়াদুদ এবং কুড়িগ্রাম সার্কেলের কর্মকর্তা মাসুদ রানা প্রমুখ।
মেলায় জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে আগত সহস্রাধিক চরাঞ্চলের মানুষ অংশ নেয়।
এ সময় নদী ভাঙন রোধ, নদী এলাকার ঝুঁকি মোকাবিলা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, মৎস্য ও কৃষি ব্যবস্থাপনা এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত সমস্যার পাশাপাশি সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হয়।
রোকনুজ্জামান মানু/এএইচ/জেআইএম