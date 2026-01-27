  2. দেশজুড়ে

কুড়িগ্রামে দিনব্যাপী নদী মেলা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুড়িগ্রাম
প্রকাশিত: ০৫:৩৩ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
কুড়িগ্রামে দিনব্যাপী নদী মেলা

কুড়িগ্রামে দিনব্যাপী নদী মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়া‌রি) আরডিআরএস বাংলাদেশের আয়োজনে সদর উপজেলার চর যাত্রাপুর এলাকায় ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

মেলায় আরডিআরএস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ড. ইমরুল কায়েস মুনিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ ও নদী-পরিবেশ বিশেষজ্ঞ মাহাবুবা রহমান, জাতিসংঘের পরামর্শক ও অবসরপ্রাপ্ত রিভারাইন পিপল-এর সভাপতি এফ এম আনোয়ার হোসেন, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন ড. তুহিন ওয়াদুদ এবং কুড়িগ্রাম সার্কেলের কর্মকর্তা মাসুদ রানা প্রমুখ।

মেলায় জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে আগত সহস্রা‌ধিক চরাঞ্চলের মানুষ অংশ নেয়।

এ সময় নদী ভাঙন রোধ, নদী এলাকার ঝুঁকি মোকাবিলা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, মৎস্য ও কৃষি ব্যবস্থাপনা এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত সমস্যার পাশাপাশি সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হয়।

রোকনুজ্জামান মানু/এএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।