প্রকাশিত: ০৬:৫৪ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
শুধু হাত বদল হয়েছে, চাঁদাবাজি-জুলুমের অবসান হয়নি: দেলাওয়ার

৫ আগস্টের আগে দেশে যেভাবে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দুর্নীতি ও জুলুম চলছিল, ঠিক একইভাবে ৫ আগস্টের পরেও অব্যাহত আছে। শুধু ক্ষমতার হাত বদল হয়েছে, কাজের কোনো পরিবর্তন হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন ঠাকুরগাঁও-১ আসনের ১১ দলীয় প্রার্থী ও জামায়াত নেতা মো. দেলাওয়ার হোসেন।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেলে সদর উপজেলার রাজাগাঁও ইউনিয়নের পাটিয়াডাঙ্গী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী সভায় তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, ৫ আগস্টের পর যারা চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, জুলুমবাজি করেছে, দোকানপাট, বাড়িঘর ও খাল লুটপাট করেছে, হিন্দু ভাইদের ঘরে আগুন দিয়েছে এবং মিথ্যা মামলা দিয়ে মানুষকে হয়রানি করছে—আপনারা কি আবারও তাদের ভোট দেবেন, নাকি প্রত্যাখ্যান করবেন, সেই সিদ্ধান্ত আপনাদেরই নিতে হবে।

তিনি আরও বলেন, “যদি চাঁদাবাজি ও নির্যাতন অব্যাহত রাখতে চান তাহলে তাদের ভোট দিন, আর যদি এসব থেকে মুক্তি চান এবং সমাজ থেকে দুর্নীতিবাজদের নির্মূল করতে চান তাহলে দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিবেন।

নির্বাচনী প্রচারণায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, জামায়াতের নারী কর্মীরা ভোট চাইতে গেলে বিভিন্ন স্থানে বাধার মুখে পড়ছেন। বিএনপির কিছু কর্মী নির্দিষ্ট এলাকায় জামায়াতের নেতাকর্মীদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছেন।

তিনি দাবি করেন, জামায়াতে ইসলামী শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী পরিবেশের পক্ষে। তবে শান্তিপূর্ণ আচরণকে দুর্বলতা হিসেবে দেখার সুযোগ নেই।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁও জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন, শিবির ঠাকুরগাঁও শহর শাখার সভাপতি মাহমুদুল হাসানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

তানভীর হাসান তানু/এএইচ/জেআইএম

