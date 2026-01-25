নারায়ণগঞ্জে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, টেটাবিদ্ধসহ আহত ১০

নারায়ণগঞ্জে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, টেটাবিদ্ধসহ আহত ১০
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে টেটাবিদ্ধসহ ১০ জন আহত হয়েছে। রোববার (২৫ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার কালাপাড়িয়া ইউনিয়নের ইজারকান্দী গ্রামে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
টেটাবিদ্ধরা হলেন- সোহেল ও লিসান। অন্যান্য আহতরা হলেন, সফর আলী, মামুন, আরিফ, সাইদুল। বাকিদের নাম জানা যায়নি। আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
স্থানীয়রা জানান, কালাপাহাড়িয়া ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি সোহেল ও সরকারী সফর আলী কলেজের সাবেক জি এস আবু হানিফ রিমন এর অনুসারীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সোহেলের মামা ডা. এবাদুল্লাহ সাবেক ইউপি সদস্য তোফাজ্জল হোসেনের মোটর থেকে জমিতে পানি দিতে গেলে আবু হানিফ রিমন বাধা দেয়। এ সময় দেশীয় অস্ত্র নিয়ে একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলে ২ জন টেটাবিদ্ধসহ ১০ জন আহত হন। ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে রণক্ষেত্রে পরিণত হয় পুরো এলাকা। এই সংঘর্ষের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আলাউদ্দিন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/এনএইচআর/এমএস