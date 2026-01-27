শেখ হাসিনার চোখে চোখ রেখে চোরের বিরুদ্ধে কথা বলেছি: পার্থ

শেখ হাসিনার চোখে চোখ রেখে চোরের বিরুদ্ধে কথা বলেছি: পার্থ
ভোলা-১ আসনের বিএনপি জোট সমর্থিত প্রার্থী ও বিজেপির চেয়ারম্যান আন্দালিব রহমান পার্থ বলেছেন, আমি শেখ হাসিনার চোখে চোখ রেখে চোরগুলোর বিরুদ্ধে কথা বলেছি, চোরগুলোকে একে একে খুঁজে বের করেছি।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেলে ভোলা সদর উপজেলার দক্ষিণ দিঘলদী ইউনিয়নের নেয়ামতপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে নির্বাচনী সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন।
পার্থ বলেন, নির্বাচনের প্রত্যেক প্রার্থীই এসে বলবে ভোলা-বরিশাল সেতু, মেডিকেল কলেজ, গ্যাস ও বিদ্যুৎ দেবো। আমিও একই কথা বলবো। কিন্তু আপনারা কোন প্রার্থীকে বিশ্বাস করবেন সেটাই বড় কথা।
দক্ষিণ দিঘলদী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হারুন অর রশিদ দেওয়ানের সভাপতিত্বে এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির শফিউল রহমান কিরণ, যুগ্ম আহ্বায়ক হারুন অর রশিদ ট্রম্যান, তরিকুল ইসলাম কায়েদ, সদস্য সচিব রাইসুল আলম, জেলা বিজেপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম রতন, সাধারণ সম্পাদক মোতাছিন বিল্লাহসহ প্রমুখ।
জুয়েল সাহা বিকাশ/এএইচ/জেআইএম