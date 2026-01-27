  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৬:০০ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকা-সিলেট-চট্টগ্রাম রুটে সীমিত পরিসরে ট্রেন চলাচল শুরু

বিকল্প ইঞ্জিনের মাধ্যমে কিশোরগঞ্জের ভৈরব স্টেশন ছাড়লো সিলেটগামী পারবাত এক্সপ্রেস ট্রেন। এরপর থেকে ঢাকা-সিলেট -চট্টগ্রাম রুটে সীমিতভাবে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুর আড়াইটার দিকে সীমিতভাবে ট্রেন চলাচল শুরু হয়।

ভৈরব স্টেশন মাস্টার ইউসুফ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছেন, ভৈরবে সিলেটগামী পারবাত এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল হওয়ায় ঢাকা-সিলেট-চট্টগ্রাম রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে দুপুর আড়াইটার দিকে বিকল্প একটি ট্রেনের ইঞ্জিনের মাধ্যমে সেই ট্রেনটি ভৈরব স্টেশন ছেড়ে যায়। এরপর থেকে ভৈরব স্টেশন থেকে সীমিতভাবে ট্রেন চলাচল ‍শুরু করে।

উল্লেখ্য, বেলা ১২টা ৪০ মিনিটে ভৈরব স্টেশনে পৌঁছার পর ১২টা ৪৫ মিনিটে দিকে রেলওয়ে সেতুতে ওঠার আগে সিলেটগামী ৭০৯ পারাবত এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিনের ত্রুটি দেখা দেয়। এ কারণে ঢাকা-সিলেট-চট্টগ্রাম রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে ভোগান্তিতে পড়েন ট্রেনের হাজারো যাত্রী। এসময় ঢাকাগামী আন্তঃনগর সুবর্ণ এক্সপ্রেস, পারাবত এক্সপ্রেস, উপবন, তিতাস কমিউটার ট্রেন, আন্তঃনগর উপকূল এক্সপ্রেস, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারগামী সোনার বাংলা ও পর্যটক এক্সপ্রেস, মহানগর প্রভাতী, কিশোরগঞ্জগামী এগারোসিন্দুর প্রভাতীসহ কমপক্ষে ৯ থেকে ১০টি ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে আটকা পড়ে।

