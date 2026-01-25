হাত ধোয়ার পরিত্যক্ত বেসিন ধসে দুই শিশুর মৃত্যু

হাত ধোয়ার পরিত্যক্ত বেসিন ধসে দুই শিশুর মৃত্যু
সিরাজগঞ্জ সদরে হাত ধোয়ার বেসিন ধসে আবু রায়হান (৬) ও সুমি খাতুন (২) নামের দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও দুই শিশু।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার খোকশাবাড়ী ইউনিয়নের শালুয়াভিটা হাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত আবু রায়হান ও সুমি খাতুন একই এলাকার ফরিদুল ইসলামের ছেলে ও সজিব সেখের মেয়ে।
আহত দুই শিশু একই এলাকার মেনহাজের ছেলে আবির (২) ও সামিদুল ইসলামের মেয়ে সানজিদা খাতুন (৩)।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, করোনার সময় হাটে আসা মানুষের জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে হাত ধোয়ার একটি বেসিন নির্মাণ করা হয়েছিল। করোনা শেষ হওয়ার পর অনেকটাই পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল এটি। আজ চার শিশু সেখানে খেলা করার সময় হঠাৎ বেসিনটি ধসে পড়ে। এতে তিন শিশু চাপা পড়ে। পরে তাদের দ্রুত উদ্ধার করে সিরাজগঞ্জ ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন। বাকি একজন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে।
সিরাজগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, বিষয়টি ফোনে জেনেছি। নিহত পরিবার আইনানুগ কোনো ব্যবস্থা নিলে অবশ্যই সহযোগিতা করা হবে।
এম এ মালেক/এসআর/এমএস