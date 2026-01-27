নোয়াখালীতে সড়ক নির্মাণে চাঁদা না পেয়ে গুলি, এলাকায় আতঙ্ক

নোয়াখালীতে সড়ক নির্মাণে চাঁদা না পেয়ে গুলি, এলাকায় আতঙ্ক
নোয়াখালীর চাটখিলে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) একটি সড়ক নির্মাণে চাঁদা না পেয়ে গুলির ঘটনা ঘটেছে। এসময় বিকট শব্দে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) রাতে নোয়াখলা ইউনিয়নের পাইকপাড়া গ্রামের খিলপাড়া-সাধুরখিল সড়কে এ ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত ৯টার দিকে তিন ব্যক্তি মোটরসাইকেলে করে এসে নির্মাণকাজ বন্ধ রাখতে বলেন। কথা না শোনায় পরপর তিন রাউন্ড ফাঁকা গুলি করেন তারা। চাঁদা না দিয়ে সড়কের কাজ না করতেও শাসিয়ে গেছে সন্ত্রাসীরা। ঘটনাস্থল থেকে স্থানীয়রা তিনটি গুলির খোসা উদ্ধার করে পুলিশে খবর দেন।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন বাসিন্দা জাগো নিউজকে বলেন, ‘এলাকার প্রত্যেক উন্নয়নে একটি চাঁদাবাজ গ্রুপ হানা দেয়। সবাই তাদেরকে চিনলেও ভয়ে কেউ না বলতে চায় না। সোমবার রাতেও চাঁদাবাজরা এসে ঠিকাদারকে ভয় দেখাতে গুলি করে। পরে স্থানীয়রা তিনটি গুলির খোসা উদ্ধার করেছে। এলাকার মানুষ ভয়ে সন্ত্রস্ত অবস্থায় আছে।’
এ বিষয়ে ঠিকাদার মিজানুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, ‘সড়কে কাজ করতে গেলে অনেকেই চাঁদা দাবি করে। তবে সোমবার রাতে কে বা কারা গুলি করলো তা এখনো বলতে পারছি না। কেউ ভয় দেখানোর জন্য এমন ঘটনা ঘটাতে পারে। এ বিষয়ে উপজেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।’
চাটখিল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আবদুস সুলতান বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ঠিকাদারের লোকজনকে লিখিত অভিযোগ দিতে বলা হয়েছে। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
এলজিইডির নোয়াখালী নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মাহফুজুল হোসাইন জাগো নিউজকে বলেন, ‘বিষয়টি শুনেছি। চাঁদা দাবিতে এমন ঘটনা ঘটতে পারে। বিস্তারিত জেনে পরে জানানো হবে।’
ইকবাল হোসেন মজনু/এসআর/জেআইএম