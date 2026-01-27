ধানের শীষে ভোট দিয়ে মানুষ ঠকেনি, বরং জিতেছে : ড. মোশাররফ

ধানের শীষে ভোট দিয়ে মানুষ ঠকেনি, বরং জিতেছে : ড. মোশাররফ
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য, কুমিলা-১ (দাউদকান্দি ও মেঘনা) আসনের প্রার্থী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেছেন, অতীতে ধানের শীষে ভোট দিয়ে মানুষ ঠকেনি, বরং জিতেছে। আগামীতেও জিতবে।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দাউদকান্দি উপজেলার বিটেশ্বর ইউনিয়নের নৈয়ার উত্তর বাজার বালুর মাঠে এক পথসভায় তিনি এ কথা বলেন।
ড. মোশাররফ বলেন, ফ্যাসিস্ট সরকার লুটপাট করে দেশকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছে। এই লণ্ডভণ্ড ধ্বংযজ্ঞ অবস্থা থেকে দেশকে টেনে তুলতে হলে যোগ্য ও সৎ নেতৃত্ব প্রয়োজন।
এ সময় বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মারুফ হোসেন, কুমিল্লা উত্তর জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আলহাজ আবুল হাশেম, দাউদকান্দি উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এম এ লতিফ ভূইয়া, সদস্য সচিব ভিপি জাহাঙ্গীর আলম, কুমিল্লা উত্তর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন ও বিটেশ্বর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আবদুল আউয়ালসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
জাহিদ পাটোয়ারী/এএইচ/জেআইএম