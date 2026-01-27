রঙিন পোস্টার-ব্যানার ব্যবহার, বিএনপি প্রার্থীকে শোকজ
নির্বাচনি প্রচারণায় নিয়ম ভেঙে রঙিন পোস্টার ও ব্যানার ব্যবহার করায় যশোর-২ (চৌগাছা-ঝিকরগাছা) আসনের বিএনপি প্রার্থী সাবিরা সুলতানাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটি এই শোকজ করেন। নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির বিচারক গোলাম রসুল স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা চৌগাছা উপজেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন যে, সেখানে ধানের শীষ প্রতীকের প্রচারণায় প্রচুর পরিমাণে রঙিন ফেস্টুন, ব্যানার ও পোস্টার ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমান নির্বাচনি আইন অনুযায়ী, প্রচারণায় রঙিন পোস্টার বা ব্যানার ব্যবহার করা দণ্ডনীয় অপরাধ। যা সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০২৫ এর ৭ (গ) (ঙ) বিধির লঙ্ঘন হয়েছে।
চিঠিতে আগামী ২৯ জানুয়ারি বিকেল ৩টার মধ্যে যশোর জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবনে অবস্থিত কমিটির কার্যালয়ে প্রার্থী কিংবা তার প্রতিনিধিকে হাজির হয়ে সশরীরে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে।
অভিযোগের বিষয়ে বিএনপি প্রার্থী সাবিরা সুলতানার জানান, রঙিন পোস্টার ও ব্যানারগুলো অনেক আগের। বিএনপি অনেক বৃহৎ দল, অনেক কর্মী সমর্থক। আগে দল ও আমার প্রতি ভালোবাসা শ্রদ্ধার জায়গায় নিজ নিজ উদ্যোগে টাঙিয়ে ছিল। সেটা আমার জানার বাইরে। নির্বাচন কমিশন যখন এসব পোস্টার ব্যানার সরানোর নির্দেশনা দিয়েছিল; তখন নেতাকর্মীদের আমি সরানোর নির্দেশনা দিয়েছিলাম। যেগুলো যদি থেকে থাকে তবে তা আমার জানার বাইরে। আমি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, প্রতিনিয়ত এসব ব্যানার পোস্টার সরানোর জন্য নেতাকর্মীদের নির্দেশনা দিচ্ছি। যেহেতু শোকজ করেছে, আমি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েই জবাব দেবো।
মিলন রহমান/এনএইচআর/জেআইএম