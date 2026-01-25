  2. দেশজুড়ে

মাজার জিয়ারতের মধ্য দিয়ে মান্নার নির্বাচনি প্রচারণা শুরু

প্রকাশিত: ০৭:৪৫ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
ঐতিহাসিক মহাস্থানগড়ে হজরত শাহ সুলতান মাহমুদ বলখীর (রহ.) মাজার জিয়ারতের মধ্য দিয়ে নির্বাচনি কার্যক্রম প্রচারণা শুরু করেছেন বগুড়া-২ (শিবগঞ্জ) আসনে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) বিকেল ৪টায় তিনি মাজার জিয়ারত শেষে দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেন। এরপর উপস্থিত সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় এবং ‘কেটলি’ মার্কায় ভোট চান।

এ সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, বিরাট রক্তের নদী পাড়ি দিয়ে আমরা নির্বাচনের দরজায়। এবার স্লোগান- বদলে দাও বাংলাদেশ। শিবগঞ্জের মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষা এবং এলাকার টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যেই এ নির্বাচনে লড়ছি।

প্রচারণা শুরুর সময় নাগরিক ঐক্যের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী ও সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

