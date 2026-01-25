মাজার জিয়ারতের মধ্য দিয়ে মান্নার নির্বাচনি প্রচারণা শুরু

মাজার জিয়ারতের মধ্য দিয়ে মান্নার নির্বাচনি প্রচারণা শুরু
ঐতিহাসিক মহাস্থানগড়ে হজরত শাহ সুলতান মাহমুদ বলখীর (রহ.) মাজার জিয়ারতের মধ্য দিয়ে নির্বাচনি কার্যক্রম প্রচারণা শুরু করেছেন বগুড়া-২ (শিবগঞ্জ) আসনে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) বিকেল ৪টায় তিনি মাজার জিয়ারত শেষে দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেন। এরপর উপস্থিত সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় এবং ‘কেটলি’ মার্কায় ভোট চান।
এ সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, বিরাট রক্তের নদী পাড়ি দিয়ে আমরা নির্বাচনের দরজায়। এবার স্লোগান- বদলে দাও বাংলাদেশ। শিবগঞ্জের মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষা এবং এলাকার টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যেই এ নির্বাচনে লড়ছি।
প্রচারণা শুরুর সময় নাগরিক ঐক্যের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী ও সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।
