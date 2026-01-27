  2. দেশজুড়ে

টেকনাফের পাহাড়ি এলাকা থেকে ৬ কৃষককে অপহরণ

প্রকাশিত: ০৯:৫১ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার পাহাড়ি এলাকা থেকে ৬ জন কৃষককে সশস্ত্র ডাকাতদল অপহরণ করেছে বলে জানা গেছে। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুরের দিকে এই ঘটনা ঘটেছে।

অপহৃতরা হলেন -টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যং ইউনিয়নের ঝিমংখালী গ্রামের মো. জমির (৩০), মো. মুন্না (২৫), মো. মাহাত আলম (৩০), মো. রফিক (৩৫), মো. মোজাহার (৫০) ও মোস্তাক আহমেদ (২৭)।

হোয়াইক্যং ঝিমংখালী গ্রামের বাসিন্দা খায়রুল আমিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, মঙ্গলবার দুপুরের দিকে টেকনাফের হোয়াইক্যং মিনাবাজার সংলগ্ন পাহাড়ে কৃষিকাজ করতে গেলে সশস্ত্র পাহাড়ি ডাকাতদলের সদস্যরা অস্ত্রের মুখে ৬ কৃষককে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

ঘটনাটি জানাজানি হলে অপহৃতদের পরিবারের সদস্যরা তাদের খোঁজাখুঁজি শুরু করে এবং বিষয়টি প্রশাসনকে অবহিত করেন।

হোয়াইক্যং পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই খোকন কান্তি রুদ্র বলেন, পাহাড়ি এলাকায় কৃষিকাজ ও জ্বালানি লাকড়ি সংগ্রহ করতে গিয়ে ঝিমংখালী গ্রামের ৬ জন অপহরণের খবর পাওয়া গেছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং তাদের উদ্ধারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

