হারুনুর রশিদ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৪৭ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
জামায়াত নেতাদের গ্রেফতার করলে লুট হওয়া অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনে বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী হারুনুর রশিদ

৫ আগস্টের পর যেসব অস্ত্রাগার লুট হয়েছে, জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের গ্রেফতার করলে সেসব অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে বলে মন্তব্য করেছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনে বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী হারুনুর রশিদ।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার দেবীনগর ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য এ কথা বলেন তিনি।

হারুনুর রশিদ বলেন, ‌‘অন্তর্বর্তী সরকার নড়বড়ে অবস্থায় আছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জেও অস্ত্রাগার লুট হয়েছিল। সেদিন আমি এই জেলায়ই ছিলাম। একদিকে এসপি অফিস ঘেরাও করে রাখা হয়, অন্যদিকে অস্ত্র লুট করা হয়। আমি নিশ্চিত, এসব কার্যক্রমে জামায়াতের কর্মীরা জড়িত। দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি ও মব তৈরির উদ্দেশ্যে তারা এসব অস্ত্র মজুত রেখেছে। তাই আমি প্রশাসন, র‍্যাব ও সেনাবাহিনীকে অনুরোধ জানাবো, তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে এসব অস্ত্র উদ্ধারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।’

