রাঙ্গামাটি আসন
অতিদুর্গম ২০ কেন্দ্রে হেলিকপ্টারে যাবে ভোটের সরঞ্জাম
পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটির অতিদুর্গম পাহাড়ি এলাকার ২০টি ভোটকেন্দ্রে হেলিকপ্টারে যাবে ভোটের সরঞ্জাম। যোগাযোগব্যবস্থা অনুন্নত থাকায় এসব ভোটকেন্দ্রে পৌঁছানোর বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না থাকায় হেলিকপ্টারে সরঞ্জামসহ নির্বাচনি দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যসহ পুরো দলকে যেতে হয় হেলিকপ্টারে চড়ে।
বাঘাইছড়ি দেশের সীমান্তবর্তী বৃহত্তম একটি উপজেলা। এই উপজেলার হেলিসর্টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে ছয়টি। এগুলো হলো বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের শিজক দজর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং সাজেক ইউনিয়নের ভাইবোনছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র, তুইচুই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র, বেটলিং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র এবং শিয়ালদাইলুই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র।
এই ছয়টি হেলিসর্টি কেন্দ্রে মোট ভোটার ১১ হাজার ৬ জন।
সীমান্তবর্তী আরেক উপজেলা বরকলের আইমাছড়া ও বড় হরিনা ইউনিয়নের দুটি হেলিসর্টি ভোটকেন্দ্র হলো সিএম পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শুকনাছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র। এই ইউনিয়নের দুটি হেলিসর্টি ভোটকেন্দ্রে মোট ভোটার সংখ্যা চার হাজার ১৩১ জন।
জেলার অন্যতম দুর্গম উপজেলা জুরাছড়িতে হেলিসর্টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে সাতটি। এগুলো হলো উপজেলার জুরাছড়ি ইউনিয়নের শৈয়ালপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র, মৈদং ইউনিয়নের শিলাছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ফকিরাছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র; দুমদুম্যা ইউনিয়নের ফরেস্ট ভিলেজার (বস্তিপাড়া) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভুয়াতলীছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বড়কলক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বগাখালী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্র। এই ইউনিয়নের সাতটি হেলিসর্টি কেন্দ্রে ভোটার ১০ হাজার ৩১৯ জন।
দুই দেশের সঙ্গে সীমান্ত রয়েছে দেশের একমাত্র উপজেলা বিলাইছড়ির। এই উপজেলার দুটি ইউনিয়নে মোট পাঁচটি হেলিসর্টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে। এসব ভোটকেন্দ্রগুলো হলো ফারুয়া ইউনিয়নের ফারুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তারাছড়ি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বড়থলি ইউনিয়নের রাইমংছড়াপাড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বড়থলি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রাংজাং বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র। এই পাঁচটি কেন্দ্রে মোট ভোটার সাত হাজার ৯৯৩ জন।
এ বিষয়ে সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ শফিকুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক জেলার চারটি উপজেলায় মোট ২০টি ভোটকেন্দ্রে হেলিকপ্টারে ব্যবহার করা হবে। এসব কেন্দ্রে নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা সব কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য এবং ভোটের সব সরঞ্জাম পরিবহনের জন্য বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টারের সহায়তা নেওয়া হবে। দুর্গম এই ২০টি ভোটকেন্দ্রে মোট ভোটার রয়েছেন ৩৩ হাজার ৪৪৫ জন।
রাঙ্গামাটি দেশের বৃহত্তম এবং অত্যন্ত দুর্গম পাহাড়ি জেলা হওয়ায় অনেক ভোটকেন্দ্রে যাতায়াতের কোনো রাস্তা নেই। এই অতিদুর্গম কেন্দ্রগুলোকে সরকারিভাবে ‘হেলিসর্টি সেন্টার’ বলা হয়।
আরমান খান/এসআর/জেআইএম