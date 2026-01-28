গাইবান্ধায় পাচারকালে ট্রাকবোঝাই সার জব্দ, চালকের জরিমানা

গাইবান্ধায় পাচারকালে ট্রাকবোঝাই সার জব্দ, চালকের জরিমানা
অবৈধভাবে পাচারের অভিযোগে গাইবান্ধা সদর উপজেলায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) ৫০ কেজির ২০০ বস্তা ইউরিয়া সার জব্দ করা হয়েছে।
সোমবার (২৭ জানুয়ারি) রাত ৯টার দিকে অবৈধভাবে সার বহন করার অপরাধে ট্রাকচালককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন সদর উপজেলা সহকারী ভূমি কর্মকর্তা (এসিল্যান্ড) জাহাঙ্গীর আলম বাবু। এর আগে, উপজেলার খোলাহাটি ইউনিয়নের কদমতলীয় এলাকা থেকে একটি ট্রাকে বোঝাই এসব সার জব্দ করা হয়। পলাশবাড়ী ডিলারদের বরাদ্দের জন্য এসব সার অন্যত্র পাচার করা হচ্ছিল বলে জানা গেছে।
দণ্ডপ্রাপ্ত ট্রাকচালকের নাম মিন্টু মণ্ডল (৪০)। তার বাড়ি সদর উপজেলার রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের বালুয়া হাসপাতাল গ্রামে। তিনি ওই গ্রামের ওয়াহেদ আলীর ছেলে।
গাইবান্ধার তুলশীঘাট সরকারি গুদাম থেকে একটি ট্রাকে ইউরিয়া সার বোঝাই করে পাচার করা হচ্ছিল। পথে স্থানীয়দের সন্দেহ হলে তারা ট্রাকসহ সারগুলো আটক করে উপজেলা কৃষি বিভাগকে জানায়। পরে কৃষি বিভাগ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সারগুলো জব্দ করে নিয়ে আসে।
উপজেলা সহকারী ভূমি কর্মকর্তা (এসিল্যান্ড) জাহাঙ্গীর আলম বাবু মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে বলেন, ৫০ কেজির দুইশ বস্তা ইউরিয়া সারসহ একটি ট্রাক আটক করা হয়। পরে ট্রাকচালককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জব্দ সার উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার জিম্মায় রাখা হয়েছে। কৃষি বিভাগকে সার জব্দের বিষয়টি তদন্ত করার নিদের্শ দেওয়া হয়েছে।
আনোয়ার আল শামীম/এএমএ