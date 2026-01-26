ভোটারদের সতর্ক থাকতে বললেন তারেক রহমান
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, দেশে গত ১৫-১৬ বছর নিশিরাতে নির্বাচন হয়েছে এবং আসছে নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তাই এবার ভোটারদের সতর্ক থাকতে হবে। ভোটের দিন ফজরের নামাজ পড়েই কেন্দ্রে যেতে হবে এবং ভোট দিতে হবে।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাত ৩টায় নারায়ণগঞ্জে জনসমাবেশে অংশ নিয়ে এসব কথা বলেন তিনি।
প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বলেন, বিএনপি সরকার গঠন করলে ফ্যামিলি কার্ড ও কৃষি কার্ড চালু করা হবে। নারায়ণগঞ্জকে নিরাপদ, মাদক এবং দুর্নীতিমুক্ত করা হবে। জনগণের রায়ে বিএনপি সরকার গঠন করলে বেকারদের কর্মসংস্থান, খাল খনন এবং কৃষকদের জন্য বিশেষ বীমা ব্যবস্থাও চালু করা হবে। ফলে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জনগণ তাদের রাজনৈতিক ও ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে বলে আমি আশাবাদী।
নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আজহারুল ইসলাম মান্নানের আয়োজনে ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক মামুন মাহমুদের সভাপতিত্বে আয়োজিত পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।
মো. আকাশ/এফএ/জেআইএম