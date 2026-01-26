হান্নান মাসউদ
ভয় দেখিয়ে লাভ নেই, প্রয়োজনে হাতিয়াবাসীর জন্য জীবন দেবো
নোয়াখালী-৬ (হাতিয়া) আসনের ১১ দলীয় জোটের এমপি প্রার্থী জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদ বলেছেন, যে মানুষ সমুদ্রের উত্তাল ঢেউকে ভয় পায় না, তাকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। প্রয়োজনে হাতিয়ার নদীভাঙা মানুষের জন্য জীবন বিলিয়ে দেবো।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাতে জাহাজমারা ইউনিয়নের সেন্টার বাজারে এনসিপি কার্যালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।
হান্নান মাসউদ বলেন, আমি কথা বলতে এসেছি তাদের পক্ষে- যাদের কাছ থেকে সিএনজি স্ট্যান্ডে চাঁদা নেওয়া হয়। আমি কথা বলবো সেই কৃষক ও জেলেদের পক্ষে– যারা প্রতিদিন সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে জীবন বাঁচায়। কারণ আজ তাদেরই ভয় দেখানো হচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, সাধারণ মানুষ প্রশাসনকে দেখে ভয় পায় না, ভয় পায় সন্ত্রাসীরা। সে কারণেই তারা বাড়িতে থাকতে পারে না। ভবিষ্যতেও পারবে না।
হান্নান মাসউদ বলেন, বুড়িরচরকে পৌরসভা এবং জাহাজমারাকে উপজেলা হিসেবে গড়ে তোলা প্রয়োজন। এছাড়া জাহাজমারা কমিউনিটি কলেজকে অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে উন্নীত করলে এলাকার অনেক উপকার হবে। অন্যদিকে নিঝুম দ্বীপে যাতায়াত সহজ করতে জাহাজমারা থেকে মোক্তারিয়া ঘাট পর্যন্ত মহাসড়কের আদলে সড়ক নির্মাণের প্রয়োজন আছে। আমরা সেই চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।
এসময় হাতিয়া উপজেলা এনসিপির যুগ্ম সমন্বয়ক আলা উদ্দিন, জাহাজমারা ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মাহবুবুর রহমান, জামায়াত নেতা অ্যাডভোকেট নোমান সিদ্দিকীসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
ইকবাল হোসেন মজনু/এফএ/জেআইএম