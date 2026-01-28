  2. দেশজুড়ে

হাঁস চুরি করেছেন ইউপি মেম্বারের ছেলে, জরিমানা করায় ৩ জনকে কুপিয়ে জখম

সাভার (ঢাকা)
প্রকাশিত: ০৪:৩৫ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক

ঢাকার ধামরাইয়ে এক ইউপি সদস্যের (মেম্বার) ছেলের বিরুদ্ধে গ্রাম্য সালিশ করায় কুপিয়ে তিনজনকে আহত করা হয়েছে। এদের মধ্যে দুজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সকালে আহতদের একজন কায়কোবাদের মা আকলিমা আক্তার বাদী হয়ে আটজনের নাম উল্লেখ করে ধামরাই থানায় একটি মামলা করেন। এর আগে ধামরাই উপজেলার হাজিপুর পশ্চিমপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় ও ভুক্তভোগীরা জানান, ধামরাই ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মুক্তিবুর রহমান মুক্তির ছেলে পাচু মিয়া প্রতিবেশীর হাঁস চুরি করেন। বিষয়টি সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়লে গ্রাম্য সালিশে তার ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে পাচু ও তার সঙ্গপাঙ্গরা আল আমিন, কায়কোবাদ ও সোহরাবকে কুপিয়ে মারাত্মক আহত করেন। পরে আহতদের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

মামলার বাদী আকলিমা বেগম বলেন, ‌‘আমার হাঁস প্রায়ই চুরি হয়। পরে আমি সিসি ক্যামেরা লাগালে মেম্বারের ছেলেকে হাঁস চুরি করতে দেখি। বিষয়টি সমাজের কয়েকজনকে জানালে তারা গ্রাম্য সালিশের মাধ্যমে আমাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা নিয়ে দেন। এরপরই মেম্বার মুক্তিবুর রহমান মুক্তি ও তার ছেলে পাচুসহ তার সহযোগী মোয়াজ্জেম (৩৫), সালাউদ্দিন (৪০), শফিকুল (২৫), জাহানারা বেগম (২৮), আদম (২০) ও আবু বকর (২৫) আমাদের ওপর হামলা চালান।’

এ বিষয়ে ইউপি সদস্য মুক্তিবুর রহমান মুক্তির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

ধামরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুল হুদা খান বলেন, এ ঘটনায় মামলা নেওয়া হয়েছে। তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

